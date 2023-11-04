قطار الهلال السريع يرفض التوقف

(MENAFN
- Al Watan) واصل قطار الهلال السريع مسيرته الناجحة في دوري روشن للمحترفين بانتصاره على الفتح 2 / صفر، لحساب الجولة الـ12 للدوري.
واقتنص الزعيم انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم، والخامس على التوالي، ليصبح أكثر فريق الدوري تحقيقا للانتصارات في المسابقة، معززا صدارته برفع رصيده لـ32 نقطة. كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري السعودي حتى الآن.
وعلى مستوى الدفاع، واصل الزعيم صدارته قائمة أقوى فرق الدوري بـ8 أهداف فقط ولجت مرماه في 12 جولة، بينما خرج بشباك نظيفة للمرة السادسة.
وعادل مدربه خورخي جيسوس أرقامه في بدايته مع الهلال بموسم 2019، حين أنهى أول 12 جولة من الدوري بـ32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين أمام الفيصلي والنصر حينها، بينما تعادل في هذا الموسم مع الفيحاء وضمك.
ومنذ خسارة الهلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أمام غريمه النصر، خاض الأزرق 17 مباراة في مختلف المسابقات، كسب 14 منها وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي لقاء.
- جيسوس عادل رقم بداياته مع الزعيم بموسم 2019
- الهلال ظل الوحيد بين أندية روشن بلا خسارة
- 10 انتصارات زرقاء مقابل تعادلين في 12 جولة
- 6 مرات خرج خلالها الزعيم بشباك نظيفة
- 8 أهداف فقط ولجت مرمى الهلال خلال 12 جولة
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