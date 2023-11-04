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قطار الهلال السريع يرفض التوقف

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل قطار الهلال السريع مسيرته الناجحة في دوري روشن للمحترفين بانتصاره على الفتح 2 / صفر، لحساب الجولة الـ12 للدوري.
واقتنص الزعيم انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم، والخامس على التوالي، ليصبح أكثر فريق الدوري تحقيقا للانتصارات في المسابقة، معززا صدارته برفع رصيده لـ32 نقطة. كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري السعودي حتى الآن.
وعلى مستوى الدفاع، واصل الزعيم صدارته قائمة أقوى فرق الدوري بـ8 أهداف فقط ولجت مرماه في 12 جولة، بينما خرج بشباك نظيفة للمرة السادسة.
وعادل مدربه خورخي جيسوس أرقامه في بدايته مع الهلال بموسم 2019، حين أنهى أول 12 جولة من الدوري بـ32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين أمام الفيصلي والنصر حينها، بينما تعادل في هذا الموسم مع الفيحاء وضمك.
ومنذ خسارة الهلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أمام غريمه النصر، خاض الأزرق 17 مباراة في مختلف المسابقات، كسب 14 منها وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي لقاء.
- جيسوس عادل رقم بداياته مع الزعيم بموسم 2019
- الهلال ظل الوحيد بين أندية روشن بلا خسارة
- 10 انتصارات زرقاء مقابل تعادلين في 12 جولة
- 6 مرات خرج خلالها الزعيم بشباك نظيفة
- 8 أهداف فقط ولجت مرمى الهلال خلال 12 جولة

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