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الأهلي والرياض لمسح الأحزان

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الأهلي إلى الخروج من مأزق خسارته المؤلمة أمام الهلال في الجولة السابقة، وخروجه المرير من كأس خادم الحرمين الشريفين، واستعادة نغمة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على مركز متقدم في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، رفيق دربه في العودة إلى دوري الكبار، الرياض الساعي إلى تعويض سقوطه أمام الطائي في الجولة الماضية، في ختام الجولة الـ12 للدوري.
ويتطلع التعاون إلى تأكيد تفوقه ومستوياته المميزة هذا الموسم، عندما يستضيف على ملعبه نظيره ضمك الباحث عن الاستمرار في تسجيل الانتصارات وتحسين موقعه في سلم ترتيب الفرق، ويريد الحزم إثبات أنه استفاق من غيبوبة البداية، والاستمرار في مواصلة الخروج من مراكز الهبوط، حينما يواجه على ملعبه الوحدة الطامح إلى استعادة توازنه، ومسح أحزان الجولات الأربع الأخيرة، وخروجه من كأس الملك.

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