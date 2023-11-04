الأهلي والرياض لمسح الأحزان

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الأهلي إلى الخروج من مأزق خسارته المؤلمة أمام الهلال في الجولة السابقة، وخروجه المرير من كأس خادم الحرمين الشريفين، واستعادة نغمة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على مركز متقدم في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يستقبل على إستاد الأمير عبدالله الفيصل، رفيق دربه في العودة إلى دوري الكبار، الرياض الساعي إلى تعويض سقوطه أمام الطائي في الجولة الماضية، في ختام الجولة الـ12 للدوري.
ويتطلع التعاون إلى تأكيد تفوقه ومستوياته المميزة هذا الموسم، عندما يستضيف على ملعبه نظيره ضمك الباحث عن الاستمرار في تسجيل الانتصارات وتحسين موقعه في سلم ترتيب الفرق، ويريد الحزم إثبات أنه استفاق من غيبوبة البداية، والاستمرار في مواصلة الخروج من مراكز الهبوط، حينما يواجه على ملعبه الوحدة الطامح إلى استعادة توازنه، ومسح أحزان الجولات الأربع الأخيرة، وخروجه من كأس الملك.
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