هل انتهت صلاحية نونو الاتحاد؟

(MENAFN
- Al Watan) بات حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الماضي الاتحاد، في وضع لا يحسد عليه، إذ تحول من بطل يحارب من أجل المحافظة على لقبه إلى فريق انهزامي، بعد خسارته الثالثة أمام الشباب، والتي سبقتها خسارته أمام الهلال والأهلي، في وقت وضع الاتحاديون أيديهم على قلوبهم، خشية الانهيار الكامل للنمور، خاصة مع تبقي 37 يوما على مشاركة العميد في كأس العالم للأندية، وسط تساؤلات أين بطل الدوري السابق، وهل انتهت صلاحية المدرب، البرتغالي نونو سانتو مع النمور، واكتفائه ببطولتي الدوري والسوبر السعوديين للموسم الماضي في سجله التدريبي؟!
فوضى
كشفت 450 دقيقة، حصيلة غياب انتصارات الفريق في 5 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ 2020، غياب هوية الفريق، إلى جانب استقبال 5 أهداف من آخر 11 تسديدة، ومعادلة تعثرات الفريق الانتصارات والتي سجل معها 6 انتصارات، مقابل 3 خسائر ومثلها تعادلات، ودفع الاتحاد ثمن الفوضى الفنية، التي يعيشها منذ بداية الموسم الحالي، والتي تمثلت في الاستعداد السيئ للفريق، وغياب الهوية الفنية، وافتقاد اللاعبين للشغف والروح، وتخبطات المدرب المتكررة، والاستغناء عن لاعبي الأطراف، وصمت الإدارة على الوضع الحالي.
اجتماع
بينت مصادر، أن إدارة الاتحاد ستعقد اجتماعا عاجلا مع المدرب، لتغيير سياسته الفنية، وإعادة اللاعب عبدالرحمن العبود، ومشاركة جوتا مع الفريق بدءا من الشتوية المقبلة، وإمهال المدرب خلال الفترة المقبلة بالرضوخ لطلبات الإدارة أو الاستغناء عنه.
تدخل
طالب الاتحاديون إدارة ناديهم برئاسة أنمار الحائلي، بالتدخل العاجل لتصحيح أوضاع الفريق، وإقالة المدرب فورا، مشيرين إلى أن عناد ومكابرة المدرب خلف تدهور الفريق فنيا، وأن الفريق بحاجة إلى صدمة فنية لن تحدث إلا بإقالة المدرب.
-صلاحية نونو سانتو تدخل المنعطف الأخير
-فوضى فنية تورط العميد
-450 دقيقة تكشف تواضع النمور
-اجتماع اتحادي طارئ لإنقاذ موسم الفريق
-مطالب اتحادية بإقالة المدرب البرتغالي
-تعثرات الاتحاد تعادل انتصاراته في الدوري
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