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هل انتهت صلاحية نونو الاتحاد؟

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بات حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الماضي الاتحاد، في وضع لا يحسد عليه، إذ تحول من بطل يحارب من أجل المحافظة على لقبه إلى فريق انهزامي، بعد خسارته الثالثة أمام الشباب، والتي سبقتها خسارته أمام الهلال والأهلي، في وقت وضع الاتحاديون أيديهم على قلوبهم، خشية الانهيار الكامل للنمور، خاصة مع تبقي 37 يوما على مشاركة العميد في كأس العالم للأندية، وسط تساؤلات أين بطل الدوري السابق، وهل انتهت صلاحية المدرب، البرتغالي نونو سانتو مع النمور، واكتفائه ببطولتي الدوري والسوبر السعوديين للموسم الماضي في سجله التدريبي؟!
فوضى
كشفت 450 دقيقة، حصيلة غياب انتصارات الفريق في 5 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ 2020، غياب هوية الفريق، إلى جانب استقبال 5 أهداف من آخر 11 تسديدة، ومعادلة تعثرات الفريق الانتصارات والتي سجل معها 6 انتصارات، مقابل 3 خسائر ومثلها تعادلات، ودفع الاتحاد ثمن الفوضى الفنية، التي يعيشها منذ بداية الموسم الحالي، والتي تمثلت في الاستعداد السيئ للفريق، وغياب الهوية الفنية، وافتقاد اللاعبين للشغف والروح، وتخبطات المدرب المتكررة، والاستغناء عن لاعبي الأطراف، وصمت الإدارة على الوضع الحالي.
اجتماع
بينت مصادر، أن إدارة الاتحاد ستعقد اجتماعا عاجلا مع المدرب، لتغيير سياسته الفنية، وإعادة اللاعب عبدالرحمن العبود، ومشاركة جوتا مع الفريق بدءا من الشتوية المقبلة، وإمهال المدرب خلال الفترة المقبلة بالرضوخ لطلبات الإدارة أو الاستغناء عنه.
تدخل
طالب الاتحاديون إدارة ناديهم برئاسة أنمار الحائلي، بالتدخل العاجل لتصحيح أوضاع الفريق، وإقالة المدرب فورا، مشيرين إلى أن عناد ومكابرة المدرب خلف تدهور الفريق فنيا، وأن الفريق بحاجة إلى صدمة فنية لن تحدث إلا بإقالة المدرب.
-صلاحية نونو سانتو تدخل المنعطف الأخير
-فوضى فنية تورط العميد
-450 دقيقة تكشف تواضع النمور
-اجتماع اتحادي طارئ لإنقاذ موسم الفريق
-مطالب اتحادية بإقالة المدرب البرتغالي
-تعثرات الاتحاد تعادل انتصاراته في الدوري

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