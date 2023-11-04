Sunday, 05 November 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تلاحق المدنيين وتقتلهم في الملاجئ

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط ضجة دولية متزايدة بشأن ارتفاع عدد القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، قتلت غارات عسكرية إسرائيلية عدة مدنيين في ملجأ ومستشفى للأمم المتحدة في منطقة القتال الرئيسية في قطاع غزة.
وطالب العدوان الإسرائيلي مرارا وتكرارا سكان شمال غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالفرار إلى الجنوب مع تصعيده لقصف الشمال وتضييق الخناق على مدينة غزة. ومع ذلك، قُتل بعض المسافرين جنوبًا خلال رحلتهم في الأيام الأخيرة، وواصلت إسرائيل قصفها للجنوب، قائلة إنها تضرب أهدافًا لحماس.
ومع تدمير مساحات واسعة من الأحياء السكنية في الغارات الجوية، لجأ معظم السكان المتبقين في شمال غزة، والذين يقدر عددهم بحوالي 300.000 نسمة، إلى البحث عن مأوى في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة وفي المستشفيات حيث يأملون أن يكونوا آمنين. لكن الضربات الإسرائيلية القاتلة أصابت تلك الملاجئ بشكل متكرر وألحقت بها أضرارًا.
ساحة المدرسة
وأصابت غارتان للعدوان الإسرائيلي مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى شمال مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في خيام في ساحة المدرسة ونساء كن يخبزن الخبز داخل المبنى، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة جولييت توما، إن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل 20 شخصا لكن الوكالة لم تتمكن بعد من التحقق من هذا الرقم. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 15 شخصا قتلوا في المدرسة التي لجأ إليها الآلاف وأصيب 70 شخصا آخرين.
واستشهد شخصان في قصف على بوابة مستشفى ناصر في مدينة غزة، بحسب مدحت عباس، المتحدث باسم وزارة الصحة.
وفر نحو 1.5 مليون شخص في غزة، أو 70% من السكان، من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة.
وقف فوري
ومع نفاد الغذاء والماء والوقود اللازم للمولدات التي تزود المستشفيات والمرافق الأخرى بالطاقة، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات.
وقال جوتيريش في بيان صريح على نحو غير معتاد: ((الوضع الإنساني في غزة مروع)). ((يعاني السكان بأكملهم من الصدمة، ولا يوجد مكان آمن)).
وأضاف إنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال أيضًا إنه يجب عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية.
كما أصابت غارات ليلية الضواحي الغربية للمدينة وبالقرب من مستشفى القدس في مدينة غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ضربة أخرى أصابت مبنى قريبا من مدخل قسم الطوارئ بالمستشفى بعد ظهر يوم السبت، مما أدى إلى إصابة 21 شخصًا على الأقل.
وعلى الرغم من دعوة إسرائيل للمدنيين إلى الفرار إلى الجنوب، فقد استمرت الضربات هناك أيضًا.

شهداء العدوان الإسرائيلي:
وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية ارتفع إلى 9488 شهيدا، بينهم 3900 طفل، و2509 نساء، وإصابة 24158
70 %من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء
أشارت إلى تلقيها مناشدات بوجود نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل من بينهم 1250 طفلا

MENAFN04112023000089011017ID1107372896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث