توقعات بارتفاع عدد قتلى زلزال نيبال

(MENAFN
- Al Watan) توقعت السلطات في نيبال أن يرتفع عدد قتلى زلزال قوي هز مناطق في شمالها الغربي، بعدما أسفر للآن عن مقتل 128 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات مع العديد من الأماكن. وهرعت المروحيات والقوات البرية لمساعدة الأشخاص الذين أصيبوا. وفي المستشفى الإقليمي في مدينة نيبالغونج، تم توفير أكثر من 100 سرير، بينما واصلت فرق الأطباء مساعدة الجرحى.
انتشال القتلى
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجات، ووقع على عمق 11 ميلا. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال أن مركز الزلزال كان في جاجاركوت، على بُعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلا) شمال شرق العاصمة النيبالية كاتماندو. ولفت كوبر كاديات، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، إلى أنه مع بزوغ فجر السبت توجهت مروحيات إنقاذ إلى المنطقة للمساعدة، بينما كانت قوات الأمن على الأرض تنتشل الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض. بينما تطهر القوات الطرق والممرات الجبلية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال. ونقلت المروحيات العاملين الطبيين والأدوية إلى المستشفيات هناك.
كما وصل إلى المنطقة المنكوبة رئيس الوزراء، بوشبا كمال داهال، على متن طائرة هليكوبتر مع فريق من الأطباء. وقال ((كاديات)) إنه في منطقة جاجاركوت، حيث كان مركز الزلزال، تأكد مقتل 92 شخصا وإصابة 55 آخرين. وأضاف أن الزلزال أودى بحياة 36 شخصا على الأقل في منطقة روكوم المجاورة، حيث انهارت العديد من المنازل، وتم نقل ما لا يقل عن 85 مصابا إلى المستشفى المحلي. وعمل مسؤولو الأمن مع القرويين طول الليل في الظلام على انتشال القتلى والجرحى من المنازل المنهارة. وشعر بالزلزال، الذي وقع بينما كان الكثير من الناس نائمين في منازلهم، في العاصمة الهندية نيودلهي، على بُعد أكثر من 800 كيلومتر (500 ميل). وعرضت الهند المجاورة المساعدة في جهود الإنقاذ.
الزلازل الأكثر دموية في نيبال
29 يوليو 1980: قُتل ما لا يقل عن 200 شخص وأصيب الآلاف بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات الحدود بين نيبال والهند.
20 أغسطس 1988: هز زلزال بقوة 6.9 درجات عاصمة الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة الآلاف.
25 أبريل 2015: زلزال بقوة 7.8 درجات يقتل نحو 9000 شخص، وهو الأسوأ في تاريخ نيبال، ودمر نحو مليون مبنى.
12 مايو 2015: أدت إحدى الهزات الارتدادية لزلزال 25 أبريل إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
10 نوفمبر 2022: قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بعد أن هز زلزال بقوة 5.7 درجات جبال غرب نيبال.
3 نوفمبر 2023: ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات شمال غرب نيبال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.
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