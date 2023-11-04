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توقعات بارتفاع عدد قتلى زلزال نيبال

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت السلطات في نيبال أن يرتفع عدد قتلى زلزال قوي هز مناطق في شمالها الغربي، بعدما أسفر للآن عن مقتل 128 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات مع العديد من الأماكن. وهرعت المروحيات والقوات البرية لمساعدة الأشخاص الذين أصيبوا. وفي المستشفى الإقليمي في مدينة نيبالغونج، تم توفير أكثر من 100 سرير، بينما واصلت فرق الأطباء مساعدة الجرحى.
انتشال القتلى
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجات، ووقع على عمق 11 ميلا. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال أن مركز الزلزال كان في جاجاركوت، على بُعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلا) شمال شرق العاصمة النيبالية كاتماندو. ولفت كوبر كاديات، المتحدث باسم الشرطة النيبالية، إلى أنه مع بزوغ فجر السبت توجهت مروحيات إنقاذ إلى المنطقة للمساعدة، بينما كانت قوات الأمن على الأرض تنتشل الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض. بينما تطهر القوات الطرق والممرات الجبلية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال. ونقلت المروحيات العاملين الطبيين والأدوية إلى المستشفيات هناك.

كما وصل إلى المنطقة المنكوبة رئيس الوزراء، بوشبا كمال داهال، على متن طائرة هليكوبتر مع فريق من الأطباء. وقال ((كاديات)) إنه في منطقة جاجاركوت، حيث كان مركز الزلزال، تأكد مقتل 92 شخصا وإصابة 55 آخرين. وأضاف أن الزلزال أودى بحياة 36 شخصا على الأقل في منطقة روكوم المجاورة، حيث انهارت العديد من المنازل، وتم نقل ما لا يقل عن 85 مصابا إلى المستشفى المحلي. وعمل مسؤولو الأمن مع القرويين طول الليل في الظلام على انتشال القتلى والجرحى من المنازل المنهارة. وشعر بالزلزال، الذي وقع بينما كان الكثير من الناس نائمين في منازلهم، في العاصمة الهندية نيودلهي، على بُعد أكثر من 800 كيلومتر (500 ميل). وعرضت الهند المجاورة المساعدة في جهود الإنقاذ.

الزلازل الأكثر دموية في نيبال
29 يوليو 1980: قُتل ما لا يقل عن 200 شخص وأصيب الآلاف بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات الحدود بين نيبال والهند.
20 أغسطس 1988: هز زلزال بقوة 6.9 درجات عاصمة الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص وإصابة الآلاف.
25 أبريل 2015: زلزال بقوة 7.8 درجات يقتل نحو 9000 شخص، وهو الأسوأ في تاريخ نيبال، ودمر نحو مليون مبنى.
12 مايو 2015: أدت إحدى الهزات الارتدادية لزلزال 25 أبريل إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
10 نوفمبر 2022: قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بعد أن هز زلزال بقوة 5.7 درجات جبال غرب نيبال.
3 نوفمبر 2023: ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات شمال غرب نيبال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.

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