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500 شركة سلاح .. أوكرانيا تعمل لتكون ترسانة العالم الحر

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني، إن الغزو الروسي لبلاده سلط الضوء على حاجة الدول إلى الإنفاق على أنظمتها الدفاعية. قائلا: ((نحن نركز حقًا على جعل أوكرانيا ترسانة العالم الحر)). وإن هناك ما يقرب من 500 شركة في صناعة الدفاع الأوكرانية تساهم في جهود البلاد لزيادة إنتاج الأسلحة من أجل مواجهة محاولات روسيا للاستيلاء على المزيد من الأراضي. ومن بين هذه المصانع 70 مصنعًا مملوكا للدولة، وأكثر من 200 مصنع خاص في المقام الأول تنتج أنظمة بدون طيار، وأكثر من 200 شركة من القطاع الخاص تشارك في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر. مشيرا إلى أنه يعمل بلا كلل لزيادة إنتاج الأسلحة المحلية ويريد تحويل البلاد إلى مركز لإنتاج الأسلحة للغرب.
أهمية متزايدة
وبين كاميسيهين: ((نحن نركز على إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخيرة، ونظهر أنه يمكننا اختبارها في ساحة المعركة وجعلها أفضل خلال الحرب)). ((هذا شيء يمكننا المساهمة به في العالم الحر، لأنه كما ترون، أصبحت صناعة الدفاع ذات أهمية متزايدة على مستوى العالم)). وتم تعيين أولكسندر كاميشين في هذا المنصب منذ حوالي ثمانية أشهر، وهو الآن مسؤول عن 300 ألف شخص يعملون في صناعة الدفاع في أوكرانيا. عمل سابقًا كرئيس للسكك الحديدية الوطنية أوكرز اليزنيتسيا، التي اشتهرت تحت حكمه بإبقاء القطارات تعمل في الوقت المحدد على الرغم من الحرب، وهو أمر حاسم لإجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى بر الأمان في الأيام الأولى للغزو الروسي.
ذخائر الهاون
ورفض كاميسيهين الكشف عن أرقام محددة لكنه قال إن أوكرانيا تقوم بتصنيع ذخائر الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والصواريخ وأشياء أخرى مختلفة. ويقول إن الصناعة نمت بعشرات أو حتى مئات المرات مقارنة بالعام السابق في بعض القطاعات.
وأشار إلى أن إنتاج ذخيرة المدفعية زاد 20 مرة خلال الأشهر العشرة الماضية، كما زاد إنتاج المركبات المدرعة بمقدار خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها. والأهم من ذلك هو أن كاميشين يقول إن زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة عززت قدرات أوكرانيا على شن هجمات على الأراضي الروسية.
موسكو لا تنام
وقاد معرفة كاميسيهين بأن موسكو لا تنام أبدًا. إلى حرصه على أن تصبح أوكرانيا لا تنام.
ومنذ بداية الحرب، كان الحلفاء الغربيون حريصين على تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تصل إلى روسيا، خوفًا من أن تؤدي ضربات الأسلحة التي يزودها الغرب بالأراضي الروسية إلى حرب أوسع نطاقًا. واعترف كاميشين بأن تكنولوجيا الدفاع، تغير قواعد اللعبة وهي القطاع الأسرع نموًا في صناعة الدفاع في أوكرانيا.
خطط أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني:
يطمح لمستقبل صناعة الدفاع في أوكرانيا لمواجهه روسيا
يرغب بأن تتمكن بلاده من تصدير أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر، تمامًا كما تصدر الحبوب إلى جميع أنحاء العالم.

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