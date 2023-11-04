Sunday, 05 November 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنذار أحمر في 6 مناطق ومكة الأكثر أمطارا

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت 38 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، أمس، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 7 مناطق، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار، إذ بلغ 47.3 ملم في العمرة، تلتها منطقة حائل بتسجيل 41.7 ملم في قرية عقدة.
وأوضح تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل وجازان، وذلك بكميات تفاوتت بين 0.5 و47.3 ملم من التاسعة صباح الجمعة حتى التاسعة صباح السبت.
وأكد أن منطقة الرياض سجلت 12 ملم في مزارع خروب، و7.5 ملم في أشيقر بمحافظة شقراء، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 24 ملم في وادي الفرع.
منطقة الرياض
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى الأحمر بعدد من محافظات منطقة الرياض، وهي: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. كما رفع الإنذار الأحمر في تبوك وتيماء بمنطقة تبوك، ومناطق عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايلة، وكذلك في مكة المكرمة، خاصة محافظة العرضيات، وأيضا في محافظة الجموم، والمدينة المنورة، خصوصا في بدر ووادي الفرع.
الظواهر المتوقعة
كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة على مدى الـ24 ساعة المقبلة. وأوضح أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، مع احتمالية تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.بينما سجلت ينبع أعلى درجة حرارة بواقع 36 درجة مئوية، والسودة أقل درجة حرارة بلغت 8 درجات مئوية، وكانت أعلى نسبة رطوبة (95 %) بالطائف وبريدة والدمام.
ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول بمحافظات: أبوعريش وأحد المسارحة وصبيا والطوال وضمد وصامطة، ومركز الفطيحة. من جهته، قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445 مستمرة، حيث يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض، بما فيها العاصمة. وأضاف أن توقعات الأمطار تشمل: القصيم وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير وجازان وغرب الجوف وجنوبها، والشرقية من المملكة مع فرصة سيول، مشيرا إلى أن توقعات الأمطار تمتد إلى أجزاء من دول الإمارات وعمان واليمن.

MENAFN04112023000089011017ID1107372893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث