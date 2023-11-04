العالمي يتمسك بالوصافة
التاريخ
11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال، وتمسك بوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق النقاط الأربع، بتغلبه على ضيفه الخليج 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ12 للدوري، سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((26))، وأيميرك لابورت ((58))، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وبقي الخليج على 10 نقاط وتراجع للمركز الـ15.
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