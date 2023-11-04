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العالمي يتمسك بالوصافة

11/4/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر مطاردته لمنافسه التقليدي الهلال، وتمسك بوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق النقاط الأربع، بتغلبه على ضيفه الخليج 2/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ12 للدوري، سجل للعالمي كريستيانو رونالدو ((26))، وأيميرك لابورت ((58))، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وبقي الخليج على 10 نقاط وتراجع للمركز الـ15.

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