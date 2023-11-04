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الاتفاق يفتتح ملعبه بالسلبية

11/4/2023 11:30:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى الاتفاق في افتتاح ملعب عبدالله الدبل بالتعادل السلبي مع ضيفه الرائد، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ12 للدوري ليصل فارس الدهناء للنقطة الـ21 في المركز السابع، وبلغ رائد التحدي النقطة الـ6 في المركز الأخير.

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