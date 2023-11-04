الاتفاق يفتتح ملعبه بالسلبية
التاريخ
11/4/2023 11:30:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) اكتفى الاتفاق في افتتاح ملعب عبدالله الدبل بالتعادل السلبي مع ضيفه الرائد، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ12 للدوري ليصل فارس الدهناء للنقطة الـ21 في المركز السابع، وبلغ رائد التحدي النقطة الـ6 في المركز الأخير.
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