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13 % نموا بالمنظمات غير الربحية

11/4/2023 11:30:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنظمات غير الربحية نموا العام الماضي، حيث بلغت زيادة المنظمات غير الربحية 13.12%، في وقت زاد عدد المنظمات 114%، ووصلت إلى 3800 منظمة، بنسبة حكومة بلغت 85%، وزادت الجمعيات المتخصصة 67%، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 650 ألف متطوع.
5% مساهمات
كشف تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام الماضي، العمل للوصول إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي 5% بحلول عام 2030، وتمكين العاملين من مواصلة جهودهم لتعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي، إلى جانب اعتماد 13 دليلا إرشاديا تخص المؤسسات والجمعيات الأهلية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية بإجمالي 343 منظمة غير ربحية، وفاقت الجمعيات الأهلية المؤسسات الأهلية والصندوق العائلي، حيث بلغت 231 جمعية أهلية، مقابل 40 مؤسسة أهلية، و72 صندوقا عائليا.
3 مليارات عقودا
بلغ إجمالي عقود الإسناد للخدمات الحكومية 2.85 مليار، وسجلت المنظمات غير الربحية التي تدعم الأولويات التنموية نموا بـ75%، وتدريب 3109 متدربين ضمن مبادرة تأهيل القوى العاملة للقطاع غير الربحي، وبلغت زيارات الحكومة والرقابة 1108 زيارات، و2101 قائمة مالية معتمدة، و1613 نموذج إفصاح، و172 إنذارا، و114 قرارا إداريا بمخالفات جمع التبرعات.
5 ركائز
تمثلت الركائز الإستراتيجية للمركز الوطني في: البناء المؤسسي للمركز، وتعزيز الثقة، وتفعيل المشاركة، والمحرك الإستراتيجي للقطاع، والتطوير والنمو الكمي والنوعي للقطاع.
المنظمات غير الربحية
%13 نمو المنظمات غير الربحية
3 مليارات عقود الإسناد للخدمات الحكومية
%114 زيادة المنظمات
343 منظمة غير ربحية
%67 زيادة الجمعيات المتخصصة
اعتماد 13 دليلا إرشاديا
5 مرتكزات إستراتيجية للمركز
231 جمعية أهلية
40 مؤسسة أهلية
72 صندوقا عائليا
%75 دعم الأولويات التنموية
114 قرارا إداريا بمخالفات جمع التبرعات
1108 زيارات رقابية

MENAFN04112023000089011017ID1107372890

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