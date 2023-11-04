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الولاء للحوثي يتبخر مع وقف صرف المخصصات

11/4/2023 11:30:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعلت أزمة عدم صرف المخصصات لبعض القيادات الحوثية فتيل المشاكل و الانشقاقات في صفوفهم، والتي بدأت بشكل غير مسبوق منذ انقلابهم على السلطة في العام 2015، وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الخلافات والرفض القطعي لاستمرار الصمت إذ لم يتسلم بعض القيادات الحوثية مخصصاتهم والدعم المقرر لهم، وكشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن انشقاق قيادي حوثي كبير قبل قرابة الشهر من صفوفهم ورفض أي تعاون معهم، بسبب توقف صرف المخصصات المالية التي كانت تصرف لهم منذ أشهر، مطالبا بصرف باقي المستحقات المتوقفة خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن القيادي الحوثي المنشق يعتبر من قيادات الصف الثاني، وكشف الكثير من المعلومات التي تؤكد أن الحوثيين توقفوا عن صرف الحوافز والهبات والمخصصات التي كانت سببا في كسب ود وولاء بعض التابعين لهم خلال الفترات الماضية.
مراحل متقطعة
وبين المصدر توقف الصرف عن بعض القيادات الحوثية على مراحل متقطعة خلال العام الحالي 2023، فالبعض من شهر فبراير الماضي وآخرون من شهر أغسطس والبعض الآخر من شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي كشف حقيقة الولاء للحوثيين وكذبتها، وفيما حاول الحوثيون التهدئة والوعود لبعض قياداتهم بالصرف خلال الفترة القريبة القادمة، كان هناك بعض من القيادات تقبل ذلك شريطة التزام الحوثيين بوعدهم، فيما الأغلبية رفضوا بشكل تام أي انتظار لثقتهم ومعرفتهم بأن وعود الحوثيين واهية وكاذبة وغير صحيحة.
مؤكدا أن الحوثيين عندما تعمدوا إيقاف المرتبات على الموظفين قاموا بتوزيعها على قياداتهم شهريا، ولكن لسوء التنظيم وكبر حجم النهب فقد الحوثيون إمكانية مواصلة صرف هباتهم لأنصارهم، وأوضح المصدر أن الصف الثاني والمهم في الحوثيين توقفت مكافآتهم، والكثير منهم رفضوا التعامل مع الحوثيين، والبعض الآخر يطالب بسرعة صرف المتأخرات لديهم، ولا يزال الحوثيون يحاولون تدارك الوضع.
مكافآت المهام
وتعمد الحوثيين إيقاف الصرف لبعض القيادات كنوع من التجاهل، واعتبر المصدر أن المرحلة الحالية للحوثيين حرجة جدًا، خاصة وهناك حرص منهم على عدم وصول معلومات الخلافات بين القيادات بسبب عدم صرف المكافآت إلى قيادات وعناصرهم في الجبهات، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك انقلاب كبير على الحوثيين من جانب أنصارهم. وذكر المصدر أن الحوثيين خصصوا مكآفات وهبات شهرية لبعض القيادات الحوثية، لاستخدامهم في بعض المهام والأعمال، وكثير من قيادات الحوثين خاصة الصف الأول تمتعوا بنهب وسرقة البنك المركزي في المقام الأول عندما كانوا في صنعاء، وضاعفوا سرقاتهم بنهب الأموال من التجار والمحلات والأسواق وسرقة العقارات ورجال الأعمال وأملاك الدولة والوزارات، وإقامة الكثير من الفعاليات والأعياد التي يترتب عليها نهب المزيد من أموال الشعب، ولكن كان هناك مسار آخر لمنح قيادات حوثية مبالغ مالية وهبات وهدايا في وقت يعاني الشعب من فرض المجاعة الحوثية ونقص الخدمات وإيقاف المرتبات من سنوات.
أسباب توقف مخصصات القيادات الحوثية

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