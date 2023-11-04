بوتين: مُنفتحون على توطيد الصداقة والشراكة مع الشركاء في المجالات كافة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن بلاده منفتحة دائما لتوطيد الصداقة والشراكة مع كل الشركاء في المجالات كافة، مشيرا إلى أهمية المناقشات التي ترتبط بانتشار اللغة الروسية والأدب الروسي ودعم التواصل بين المتحدثين باللغة الروسية وتطوير العلاقات الإنسانية والمهنية بين كل المهتمين بالثقافة الروسية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين التي ألقاها نيابة عنه، رئيس مؤسسة“روسكي مير” فلاديمير تولستوي، في افتتاح المؤتمر الخامس عشر للغة الروسية، بموسكو، اليوم تحت عنوان (رسالة اللغة الروسية في عالم متعدد الأقطاب)، في إطار احتفالات روسيا بعيد الوحدة الشعبية، بمشاركة ممثلين عن 77 دولة.

ونقل بيان صادر عن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم، كلمة مفتى روسيا الشيخ رافيل جارينودين، والذي أشاد – من خلالها – بتنظيم المؤتمر في هذا التوقيت، مؤكدا أن الأدب الروسي دائما يحمل في طياته معاني السلام والمحبة بين الناس.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي يفجيني بريماكوف، أن عالم اللغة والثقافة الروسية غير محدود، مُقدما الشكر لكل من يساهم في دعمهما وتطويرهما، موضحا أن المؤتمر شهد عقد أكثر من مائدة مستديرة؛ لمناقشة العديد من القضايا، من بينها مائدة بعنوان اللغة الروسية الإمكانيات والأفاق، وكذلك مائدة مستديرة بعنوان“دور الثقافة الروسية في التواصل بين روسيا وشعوب العالم” فضلا عن ندوة بعنوان“تطور الحركة الدولية لمحبي روسيا”.

وأفاد بأن المؤتمر كرم عددا من العاملين في مجال تدريس اللغة الروسية من عدة دول من المشاركين في المؤتمر.. وقد افتتح المؤتمر بأغنية للأطفال تحمل معاني السلام والمحبة، قدمها 5 أطفال من بينهم طفلة مصرية.

يشار إلى أن الوفد المصري المشارك تضمن: شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والدكتور محمد نصر الجبالي عميد كلية الألسن بجامعة الاقصر، والدكتور وائل فهيم الاستاذ المساعد بكلية الالسن جامعة عين شمس.





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