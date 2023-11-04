157 مليار دولار .. شركة بافيت تسجل مستوى تاريخيا من الكاش

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت السيولة النقدية“الكاش” لشركة التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت، بيركشاير هاثاواي، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 157.2 مليار دولار، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة وندرة الصفقات المغرية، حيث يمكن للمستثمر الملياردير وارن بافيت أن يستثمر أمواله فيها.

قالت الشركة التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، السبت إن الادخار – الذي احتفظت به بيركشاير إلى حد كبير في سندات الخزانة قصيرة الأجل – وصل إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2021.

في سياق متصل، أعلنت المجموعة عن أرباح تشغيلية بلغت 10.76 مليار دولار، فيما يمثل قفزة بالمقارنة مع العام السابق، حيث استفادت من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاحتياطيات النقدية.

على الرغم من تكثيف آلة الاستحواذ في بيركشاير في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركة لا تزال تكافح من أجل العثور على العديد من الصفقات الكبيرة التي عززت من شهرة وارن بافيت في السنوات الماضية، مما ترك له أموالا أكثر مما يستطيع توزيعها ونشرها بسرعة.

بعد التراجع أثناء وباء كورونا، قام بافيت منذ ذلك الحين بشراء أسهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم وأبرم صفقة بقيمة 11.6 مليار دولار لشراء شركة Alleghany Corp.

كما اعتمد بافيت بشدة على إعادة شراء الأسهم وسط ندرة البدائل الجذابة، قائلاً إن الإجراءات تفيد المساهمين.

ولم يؤد الجفاف في الصفقات إلى إضعاف حماس المستثمرين اتجاه الشركة.

وصلت أسهم الشركة من الفئة B إلى مستوى قياسي في سبتمبر حيث سعى المستثمرون إلى مجموعة متنوعة من أعمالها كتحوط ضد تدهور الظروف الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن الأسهم قلصت بعض هذه المكاسب، إلا أن السهم لا يزال مرتفعًا بنسبة 14 بالمئة تقريبًا للعام بأكمله.

واستثمرت الشركة أيضًا 1.1 مليار دولار على عمليات إعادة شراء أسهمها في هذه الفترة، ليصل إجمالي الأشهر التسعة الأولى من العام إلى حوالي 7 مليارات دولار.

تعمل الشركة وتستثمر في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي، وتمتلك شركات بما في ذلك Geico وBNSF وDiry Queen وSee's Candies، مما يعني أن المستثمرين ينظرون إلى الشركة كواجهة على الصحة الاقتصادية الأوسع.

وقالت بيركشاير إن شركات التأمين التابعة لها حققت أرباحًا قدرها 2.42 مليار دولار، مقابل خسارة في الفترة نفسها من العام السابق، عندما كانت صناعة التأمين تتعرض للكوارث.

كما سجلت وحدة Geico التابعة للشركة، والتي عانت من عدم الربحية طوال عام 2022، أرباحًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قلصت نفقات الإعلان بنسبة 54 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن.

ومع ذلك، انخفضت أرباح BNSF، عمليات السكك الحديدية، بنسبة 15 بالمئة وسط انخفاض أحجام الشحن وارتفاع تكاليف التشغيل غير المتعلقة بالوقود.

سجلت شركة بيركشاير أرباح تشغيل أقوى على الرغم من تحذير بافيت في اجتماعه السنوي في أوماها في مايو الماضي من أن الأرباح في غالبية وحداتها التشغيلية يمكن أن تنخفض هذا العام، مع اقتراب“فترة لا تصدق” بالنسبة للاقتصاد الأميركي من النهاية.

ومع ذلك، فإن الوتيرة القوية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ساعدت الشركة على جني عائد أكبر على الأموال النقدية التي تخزنها في المقام الأول في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل.





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