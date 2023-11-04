%1.6 تراجعًا لإنتاج إينى من الغاز فى مصر خلال الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض إنتاج إينى من الغاز فى مصر انخفض إلى 1.291 مليار قدم مكعب يوميًا فى الربع الثالث مقابل 1.418 مليار قدم مكعب فى الربع نفسه من العام الماضى، و1.312 مليار قدم مكعب يوميًا فى الربع الثانى من 2023، بحسب القوائم المالية للشركة.
وخلال أول 9 أشهر انخفض متوسط الإنتاج إلى 1.329 مليار قدم مكعب مقابل 1.441 مليار قدم خلال فترة المقارنة.
وتتوقع“إينى” أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بمجرد انخفاض الطلب المحلي والإفراج عن كميات للشحن، حتى لو ظل المعروض من إسرائيل منخفضاً.
ولم تُصدر مصر أى كميات غاز مُسال منذ أبريل الماضى، وكانت تأمل أن تستأنف التصدير بداية من أكتوبر الحالى.
وتستمر“إينى” في التخطيط لبدء عملياتها فى المرحلة الثانية من مشروع المليحة 2، الذى تمتلك حق تشغيله، وتوقعت أن يبلغ ذروة إنتاجه عند 37 ألف برميل مكافئ يوميًا.
وتعمل الشركة الإيطالية فى مصر منذ عام 1954، وتشارك فى الكثير من أعمال الحفر والاستكشاف عن المواد البترولية والغاز فى المناطق البحرية والصحراوية، أبرزها حقل ظُهر.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).
وصرح كريستيان سينيوريتو، نائب الرئيس الشتغيليى للموارد الطبيعية فى الشركة، بأن استهلاك الغاز فى مصر قد بدأ فى الانخفاض بعد الذروة التى وصل لها خلال فصول الصيف، وتوقع البدء فى التصدير.
وكشف أن حقل ظُهر ينتج حالياً بمعدل 2.1 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو نطاق أقل قليلاً مما كان عليه في يوليو.
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