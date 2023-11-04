%1.6 تراجعًا لإنتاج إينى من الغاز فى مصر خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض إنتاج إينى من الغاز فى مصر انخفض إلى 1.291 مليار قدم مكعب يوميًا فى الربع الثالث مقابل 1.418 مليار قدم مكعب فى الربع نفسه من العام الماضى، و1.312 مليار قدم مكعب يوميًا فى الربع الثانى من 2023، بحسب القوائم المالية للشركة.

وخلال أول 9 أشهر انخفض متوسط الإنتاج إلى 1.329 مليار قدم مكعب مقابل 1.441 مليار قدم خلال فترة المقارنة.

وتتوقع“إينى” أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بمجرد انخفاض الطلب المحلي والإفراج عن كميات للشحن، حتى لو ظل المعروض من إسرائيل منخفضاً.

ولم تُصدر مصر أى كميات غاز مُسال منذ أبريل الماضى، وكانت تأمل أن تستأنف التصدير بداية من أكتوبر الحالى.

وتستمر“إينى” في التخطيط لبدء عملياتها فى المرحلة الثانية من مشروع المليحة 2، الذى تمتلك حق تشغيله، وتوقعت أن يبلغ ذروة إنتاجه عند 37 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وتعمل الشركة الإيطالية فى مصر منذ عام 1954، وتشارك فى الكثير من أعمال الحفر والاستكشاف عن المواد البترولية والغاز فى المناطق البحرية والصحراوية، أبرزها حقل ظُهر.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

وصرح كريستيان سينيوريتو، نائب الرئيس الشتغيليى للموارد الطبيعية فى الشركة، بأن استهلاك الغاز فى مصر قد بدأ فى الانخفاض بعد الذروة التى وصل لها خلال فصول الصيف، وتوقع البدء فى التصدير.

وكشف أن حقل ظُهر ينتج حالياً بمعدل 2.1 إلى 2.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو نطاق أقل قليلاً مما كان عليه في يوليو.