لاجارد تتوقع تباطؤ التضخم بأوروبا إلى 2% في 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن تباطؤ التضخم هو“بالتأكيد ما نتوقعه”، وإن البنك مُصمِّم على إعادة الأسعار إلى الهدف الذي حدده.

جاء ذلك في تصريحات لاجارد لصحيفة“كاثيميريني” اليونانية نُشرت اليوم السبت على موقع البنك المركزي الأوروبي، والتي قالت فيها:“نحن مصرّون على خفض التضخم إلى 2%. وفقاً لتوقعاتنا، سنصل إلى هذا المستوى بحلول عام 2025”.

ذكرت لاجارد أنها ليست قلقة بشأن الآثار السياسية لجهود البنك المركزي، والتي انتقدتها بعض الحكومات الأوروبية التي تشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعرقل النمو.

أضافت:“مهمتنا هي ضمان استقرار الأسعار، وهذه هي أفضل مساهمة يمكننا تقديمها للسلام الاجتماعي وللمجتمع، خاصة بالنسبة إلى أكثر الدول الأعضاء ضعفاً”.

أوقف البنك المركزي الأوروبي حملة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة، والتي كان قد انتهجها سعياً لاستعادة السيطرة على التضخم. أشار المسؤولون إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة، لضمان عودة زيادات أسعار المستهلكين إلى 2%، على الرغم من أن ضعف اقتصاد منطقة اليورو يثير تساؤلات حول موعد خفض الفائدة.

لفتت لاجارد إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية للوضع الاقتصادي والمالي في اليونان أظهرت“تحسناً على جميع الأصعدة”.

رفعت وكالة“إس أند بي غلوبال ريتينغز” التصنيف الائتماني لدولة اليونان إلى الدرجة الاستثمارية في أكتوبر، فيما يشكّل أول خطوة من نوعها تقوم بها واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني منذ أن هزت البلاد أزمة ديون قبل أكثر من عشر سنوات.

قالت لاجارد :“أعلم أن هناك المزيد من الإصلاحات يتم التحضير لها، لكن بشكل عام، النتائج التي تحققها البلاد مثيرة للإعجاب”.





أرقام