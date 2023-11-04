عائدات روسيا من النفط والغاز تقفز لأعلى مستوى في 18 شهراً

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 مع ارتفاع أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.

قالت وزارة المالية الروسية، أمس الجمعة، إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز في الميزانية ارتفعت بنحو 28% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.63 تريليون روبل (17.6 مليار دولار).

زادت الرسوم المفروضة على النفط الخام والمنتجات البترولية -التي شكّلت ما يقرب من 91% من إجمالي العائدات الهيدروكربونية الشهر الماضي-بأكثر من الضعف.

توفر صناعات النفط والغاز في روسيا مصدراً رئيسياً للإيرادات بميزانية البلاد وسط زيادة الإنفاق العسكري لتمويل حرب الكرملين في أوكرانيا، وأجور العاملين في القطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس.

استفادت موسكو في الأشهر الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مدفوعاً جزئياً بقيود الإمدادات التي يجريها تحالف“أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا. أدى ذلك بدوره إلى رفع سعر الخام الروسي ليفوق السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، مع تضييق الخصم على خام برنت القياسي العالمي.

وفقاً لوزارة المالية، تجاوز مزيج صادرات النفط الرئيسي من خام“الأورال” الروسي سقف أسعار مجموعة السبع للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حيث تم تداوله عند 81.52 دولار للبرميل بخصم عن خام برنت بـ9.57 دولار.

الحكومة الروسية لم تقدم الشهر الماضي دعماً لمصافي التكرير المحلية لإمدادات الوقود في سبتمبر، وهي خطوة ساهمت أيضاً في ارتفاع عائدات الميزانية. تعوّض هذه المدفوعات -التي عادة ما تؤثر على عائدات النفط- المصافي جزئياً عن الفارق بين السعر المحلي الأساسي لوقود السيارات والأسعار في الخارج.

خلال سبتمبر الماضي، تجاوزت أسعار الوقود في البورصة المحلية المستوى المحدد في صيغة الدفع، مما أتاح للحكومة الاحتفاظ بالأموال في الميزانية. في المقابل، بلغ الدعم المقدم لإمدادات الديزل والبنزين في أغسطس 298.7 مليار روبل.

خططت الحكومة لخفض دعم قطاع التكرير إلى النصف في محاولة لتقليص الإنفاق. ومع ذلك، بعد انتقادات وجهها الرئيس فلاديمير بوتين، تخطط لاستعادة الدعم بالكامل، وتدرس خيارات مختلفة لتمويله.





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