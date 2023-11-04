ما مصير استحواذ ((سيدى كرير)) على ((إيثيدكو)) بعد إتمام صفقة ((أبوظبى القابضة))؟

يترقب سوق المال مصير صفقة استحواذ سيدى كرير للبتروكيماويات على شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ((إيثيدكو))، والتى كان من المقرر إتمامها خلال الربع الثالث من 2023، إلا أن صفقة استحواذ شركة أبوظبى التنموية القابضة على 30% من إيثيدكو، والتى تم الإعلان عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

واتخذ مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات قرارًا فى 21 سبتمبر الماضى بإرجاء صفقة الاستحواذ على شركة إيثيدكو لحين إتمام صفقة استحواذ أبوظبى القابضة على حصة من الأخيرة، والتى تمت بالفعل مطلع الأسبوع الماضى.

ووقعت شركة أبوظبى القابضة، أحد الأذرع السيادية لإمارة أبوظبى، الإثنين الماضى العقود النهائية مع صندوق مصر السيادى لشراء حصص فى 3 شركات حكومية فى محفظة صندوق ما قبل الطروحات وهى“إيثيدكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب”، بقيمة 800 مليون دولار.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مكتب معتوق بسيونى وحناوى لعب دور المستشار القانونى للطرف المشترى، فيما مثل صندوق مصر السيادى فى الصفقة مكتب بيكر آند ماكينزي.

ويترقب السوق حاليًا مصير صفقة الدمج بين الكيانيين، وهو ما أوضحته مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الصفقة ستبدأ تسير فى إجراءاتها الطبيعية على أن تنتقل مساهمات أبوظبى القابضة فى إيثيدكو إلى الكيان الجديد الذى سينتج عن دمج الشركتين وفقًا لمعامل المبادلة المتفق عليه.

وكشفت مصادر سابقًا لـ”البورصة” أن معامل مبادلة الأسهم يصل إلى نحو 1.4 سهم من شركة“سيدبك” مقابل كل سهم من شركة“إيثيدكو”، والتى تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبلغ القيمة العادلة لسيدى كرير بنهاية ديسمبر 2022 نحو 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه، وفقًا لتقرير المستشار المالى المعد من قبل شركة بيكر تلى للاستشارات. وبلغت القيمة العادلة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو” بنهاية نفس الفترة 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.

وتم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة نحو 33.54 مليار جنيه.

وأوضحت مصادر لـ((البورصة))، أنه وفقًا لمعامل المبادلة سيتم تحويل حصص المساهمين فى الكيانين إلى مساهمات فى الكيان المدمج كل على حسب حصصه، وهو نفس مصير مساهمة“أبوظبى القابضة” فى“إيثيدكو”.

توزع هيكل ملكية“إيثيدكو” بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بواقع 20%، و”سيدى كرير” التى تمتلك حصة تبلغ 20%، وجاسكو بنسبة 11%، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 21%، وبنك مصر 10%، بالإضافة إلى 4% لـ”بنك ناصر”.

ويتوزع هيكل ملكية شركة سيدبك بواقع 23% أسهم حرة التداول، و20% مملوكة لـ”القابضة للبتروكيماويات”، و19% لصندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى، و12% لصالح صندوق العاملين فى القطاع العام، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 7%، ونفس النسبة لصالح بنك الاستثمار القومى، وباقى النسبة بين عدة جهات أخرى.