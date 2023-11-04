ما مصير استحواذ ((سيدى كرير)) على ((إيثيدكو)) بعد إتمام صفقة ((أبوظبى القابضة))؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: مساهمة“أبوظبى القابضة فى إيثيدكو” ستتحول للكيان الجديد وفقًا لمعامل المبادلة
يترقب سوق المال مصير صفقة استحواذ سيدى كرير للبتروكيماويات على شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ((إيثيدكو))، والتى كان من المقرر إتمامها خلال الربع الثالث من 2023، إلا أن صفقة استحواذ شركة أبوظبى التنموية القابضة على 30% من إيثيدكو، والتى تم الإعلان عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
واتخذ مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات قرارًا فى 21 سبتمبر الماضى بإرجاء صفقة الاستحواذ على شركة إيثيدكو لحين إتمام صفقة استحواذ أبوظبى القابضة على حصة من الأخيرة، والتى تمت بالفعل مطلع الأسبوع الماضى.
ووقعت شركة أبوظبى القابضة، أحد الأذرع السيادية لإمارة أبوظبى، الإثنين الماضى العقود النهائية مع صندوق مصر السيادى لشراء حصص فى 3 شركات حكومية فى محفظة صندوق ما قبل الطروحات وهى“إيثيدكو”، و”الحفر الوطنية”، و”إيلاب”، بقيمة 800 مليون دولار.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مكتب معتوق بسيونى وحناوى لعب دور المستشار القانونى للطرف المشترى، فيما مثل صندوق مصر السيادى فى الصفقة مكتب بيكر آند ماكينزي.
ويترقب السوق حاليًا مصير صفقة الدمج بين الكيانيين، وهو ما أوضحته مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إن الصفقة ستبدأ تسير فى إجراءاتها الطبيعية على أن تنتقل مساهمات أبوظبى القابضة فى إيثيدكو إلى الكيان الجديد الذى سينتج عن دمج الشركتين وفقًا لمعامل المبادلة المتفق عليه.
وكشفت مصادر سابقًا لـ”البورصة” أن معامل مبادلة الأسهم يصل إلى نحو 1.4 سهم من شركة“سيدبك” مقابل كل سهم من شركة“إيثيدكو”، والتى تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبلغ القيمة العادلة لسيدى كرير بنهاية ديسمبر 2022 نحو 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه، وفقًا لتقرير المستشار المالى المعد من قبل شركة بيكر تلى للاستشارات. وبلغت القيمة العادلة المصرية لإنتاج الإيثيلين“إيثيدكو” بنهاية نفس الفترة 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.
وتم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة نحو 33.54 مليار جنيه.
وأوضحت مصادر لـ((البورصة))، أنه وفقًا لمعامل المبادلة سيتم تحويل حصص المساهمين فى الكيانين إلى مساهمات فى الكيان المدمج كل على حسب حصصه، وهو نفس مصير مساهمة“أبوظبى القابضة” فى“إيثيدكو”.
توزع هيكل ملكية“إيثيدكو” بين الشركة القابضة للبتروكيماويات بواقع 20%، و”سيدى كرير” التى تمتلك حصة تبلغ 20%، وجاسكو بنسبة 11%، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 21%، وبنك مصر 10%، بالإضافة إلى 4% لـ”بنك ناصر”.
ويتوزع هيكل ملكية شركة سيدبك بواقع 23% أسهم حرة التداول، و20% مملوكة لـ”القابضة للبتروكيماويات”، و19% لصندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى، و12% لصالح صندوق العاملين فى القطاع العام، وشركة الأهلى كابيتال بنسبة 7%، ونفس النسبة لصالح بنك الاستثمار القومى، وباقى النسبة بين عدة جهات أخرى.
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