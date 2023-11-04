فيتش: مصر تتفاوض لاقتراض 5.5 مليار دولار وقد تطرح صكوكا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، التى خفضت تصنيف مصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن الحكومة فى مراحل متقدمة للحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات مؤسسات دولية بخلاف 4 مليارات دولار من شركاء آخرين بينهم صندوق النقد.

وأن طرحًا آخر للصكوك لمستثمرى الخليج قد يكون محتملا خلال العام المالى الحالى.

وطرحت مصر مؤخرًا سندات“باندا” فى السوق الصينى بضمانة بنك التنمية الأفريقى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وطرحت سندات ساموراى بالقيمة نفسها بضمان مؤسسة أفريقيا للتمويل، فيما تسعى للحصول على قرض من مؤسستى“إيه بى سى” و”دويتشه” بنك بقيمة 500 مليون دولار.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بوسعها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

أضاف معيط أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية.

وكشف أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

أشار الوزير، إلى أن ((فيتش)) عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، بسبب الانضباط المالى.

وذكرت فيتش فى تقريرها أن الحكومة تواجه ارتفاع فى استهلاكات الديون إذ عليها سداد 8.8 مليار دولار العام المالى الحالى و9.2 مليار دولار العام المالى المقبل مقابل 4.3 مليار دولار العام المالى الماضى.

وقالت إنها تتوقع أن تسد الحكومة العامة الفجوة بين ما ستقترض وما ستسدده البالغة مليارى دولار عبر مبيعات الأصول.

وكما كان متوقعًا خفضت الوكالة تصنيف مصر إلى B- وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، نتيجة تراكم الضغوط على الصعيد الخارجى، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلى، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وسبق تخفيض“فيتش” للتصنيف خطوات مماثلة من وكالة“موديز” و”ستاندرد آند بورز” فى الأسابيع الماضية.

وأشارت الوكالة إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولى وتأجيل مراجعات الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة، أن ذلك أفقد نظام سعر الصرف مصداقيته وفاقم القيود للحصول على تمويلات فى وقت تواجه فيه الحكومة جدول سداد ديون مزدحم.

وذكرت أن الضغوط الهابطة على الجنيه تتزايد وجعلت تعديل سعر العملة أكثر تعقيداً.

وقالت“فيتش” إن الرؤية المستقبلية تعكس التوقعات بأن الإصلاحات، وتشمل الخصخصة وإبطاء المشروعات الضخمة وتعديل سعر الصرف، سيتم تسريعها بعد الانتخابات فى ديسمبر بما يمهد الطريق لتمويل إضافى وربما أكبر من صندوق النقد وكذلك دعم إضافى من دول الخليج.

وأشارت إلى أن استقرار سعر الصرف منذ فبراير يتابين مع إعلان البنك المركزى التزامه بمرونة سعر الصرف، وأن الثقة فى إدارة العملة تبدو ضعيفة فى ظل نقص العملة الأجنبية بالسعر الرسمى، واستمرار وجود سوق موازية، واكتناز العملة الأجنبية من قبل القطاع الخاص.

وترى الوكالة أن هناك عدم يقين بشأن استعادة البنك المركزى المصداقية فى نظام الصرف والسياسات النقدية.

وذكرت أن تعويم العملة بدون إعادة الثقة وتوافر العملة الأجنبية قد يصحبه زيادة مبالغ فيها لأسعار الفائدة والتضخم الذى كان بالفعل فوق 40% فى سبتمبر.

وقالت إن التأخر فى الإصلاحات يهدد بمفاقمة المخاطر للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والمالية العامة.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 10.6 مليار دولار خلال العام المالى الحالى تمثل 2.8% من الناتج المحلى مقابل 4.7 مليار دولار العام المالى الماضى، نتيجة أن جزء كبير من انكماش العجز فى العام الماضى يرجع لقيود الاستيراد وخفض الواردات 16 مليار دولار، نتيجة نقص العملة وهو ما يصعب استدامته لما يفرضه من قيود على النمو والصادرات.

لكنها توقعت معاودة العجز التراجع فى العام المالى المقبل إلى 9 مليارات دولار تعادل 2.2% من الناتج المحلى.

وقالت إن إيرادات السياحة وقناة السويس وتعافى التحويلات سيسهم فى احتواء الاحتياجات التمويلية الناشئة عن زيادة الاستيراد.

وترى الوكالة أن الحرب فى غزة تضع بعض الضغوط الهابطة على إيرادات السياحة فى المدى القصير على الأقل.

وقالت إن خيارات مصر التمويلية باتت محدودة إذ تعتمد بشكل متزايد على الاستثمار الأجنبى لتغطية عجز الحساب الجارى مع ضعف شهية المستثمرين بمحافظ الأأوراق المالية.

وتوقعت نمو صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر إلى 12 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل 9.7 مليار دولار العام المالى الماضى، بدعم من خطة الخصخصة التى تستهدف بيع 5 مليارات دولار من أصول الدولة بمشروة من مؤسسة التمويل الدولية.

ولكنها ذكرت أن التنفيذ قد يواجه مخاطر، إذ أن نجاح الصفقات وتوقيتها وحجمها محل عدم يقين رغم تنفيذ طروحات بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقالت إن مخاطر خروج المزيد من استثمارات المحافظ المالية بعد تدفق 3.7 مليار دولار العام المالى الحالى مازالت ملحوظة، فى ظل أن حيازة الأجانب للدين الحكومى مرتفعة عند 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس تمثل 60% من إجمالى الاحتياطيات.

وتوقعت الوكالة انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى 90% العام المالى الحالى مقابل 95% العام المالى الماضى، على أن يسجل 87% فى العام المالى المقب بدعم من الفوائض الأولية والفائدة الحقيقية السلبية ومتوسط معدل النمو البالغ 3.8%.

كما توقعت أن تتجاوز نسبة الفوائد للدين العام 50% فى العام المالى المقبل ما يجعلها واحدة من أعلى النسب بين البلدان ذات التصنيف الائتمانى نفسه.

ونوهت الوكالة إلى الالتزام المالى للحكومة مع تسجيل عجز الموازنة 6% للناتج المحلى رغم الضغوط الإضافية للفائدة المرتفعة، والدعم والانفاق الاجتماعى، وخفض الجنيه أكثر من مرة.

وتوقعت أن ترفع تكلفة الاقتراض العجز إلى 7.4% من الناج المحلى العام المالى الحالى و8.5% العام المالى المقبل، وأن يبلغ الفائض الأولى 1.6% فى العامين الحالى والمقبل.