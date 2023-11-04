زيلينسكي ينفي أن تكون الحرب بين بلاده وروسيا وصلت إلى طريق مسدود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى“طريق مسدود”، رافضا تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.
ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على ألف كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وهذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني من ان النزاع وصل إلى طريق مسدود.
والسبت قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين“لقد مر وقت اليوم والناس متعبون ... لكننا لسنا في طريق مسدود”.
ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأن مسؤولين اميركيين وأوروبيين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات.
وقال زيلينسكي“لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها”.
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