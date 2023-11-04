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زيلينسكي ينفي أن تكون الحرب بين بلاده وروسيا وصلت إلى طريق مسدود

11/4/2023 11:30:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى“طريق مسدود”، رافضا تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على ألف كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وهذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني من ان النزاع وصل إلى طريق مسدود.

والسبت قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين“لقد مر وقت اليوم والناس متعبون ... لكننا لسنا في طريق مسدود”.

ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأن مسؤولين اميركيين وأوروبيين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات.

وقال زيلينسكي“لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها”.


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