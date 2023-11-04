نعمانى: السعر المعلن لتوريد القمح ليس نهائيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نستهدف جمع 4 ملايين طن قمح خلال موسم توريد 2024
قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لـ((البورصة)) إن السعر الاسترشادى للقمح خلال الموسم المقبل البالغ 1600 جنيه للأ١ردب ليس نهائيًا، وأنه يعد سعر ضمان، مشيرا إلى أن الهدف منه تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح قبل الموسم. أضاف أن الوزارة تراقب الأسعار العالمية وفى حالة زيادتها عن السعر المعلن من قبل مجلس الوزراء سيتم زيادته بينما فى حالة انخفاض أو استقرار الأسعار العالمية سيتم استلام القمح به لضمان عدم تعرض المزارع لأى خسائر. وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى إقرار السعر الاسترشادى لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لموسم القمح فى أبريل المقبل، فى إطار تشجيع المزارعين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى. أوضح نعمانى أن الوزارة تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم التوريد المقبل، لافتا إلى أن هناك زيادة فى السعر الاسترشادى خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى بما يدعم زيادة المساحة المنزرعة وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال الموسم الماضى عن ألف جنيه سعرا استرشاديا للموسم وتم زيادة السعر مع بدء الموسم ليصل الى 1.5 ألف جنيه سعر توريد الأردب لتشجيع المزارعين على التوريد. وتستهلك مصر 18 مليون طن قمح سنويًا، يتم إنتاج 10 ملايين طن محليًا، والباقى يتم استيراده من عدة دول أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا، بحسب تصريحات وزير التموين. من جانبه قال صدام أبوحسين نقيب الفلاحين ، إن وضع سعر استرشادى جيد يدعم زيادة المساحات المنزرعة من القمح، متوقعا زراعة 4 ملايين فدان الموسم المقبل ومع استخدام تقاوى معتمدة ستزيد إنتاجية تلك المساحة خلال الموسم إلى 10 ملايين طن قمح. وأشار إلى أن السعر جيد ويزيد على سعر التوريد خلال الموسم الماضى بنحو 100 جنيه.
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