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نعمانى: السعر المعلن لتوريد القمح ليس نهائيًا

11/4/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نستهدف جمع 4 ملايين طن قمح خلال موسم توريد 2024 قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لـ((البورصة)) إن السعر الاسترشادى للقمح خلال الموسم المقبل البالغ 1600 جنيه للأ١ردب ليس نهائيًا، وأنه يعد سعر ضمان، مشيرا إلى أن الهدف منه تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح قبل الموسم. أضاف أن الوزارة تراقب الأسعار العالمية وفى حالة زيادتها عن السعر المعلن من قبل مجلس الوزراء سيتم زيادته بينما فى حالة انخفاض أو استقرار الأسعار العالمية سيتم استلام القمح به لضمان عدم تعرض المزارع لأى خسائر. وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى إقرار السعر الاسترشادى لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لموسم القمح فى أبريل المقبل، فى إطار تشجيع المزارعين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى. أوضح نعمانى أن الوزارة تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم التوريد المقبل، لافتا إلى أن هناك زيادة فى السعر الاسترشادى خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى بما يدعم زيادة المساحة المنزرعة وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال الموسم الماضى عن ألف جنيه سعرا استرشاديا للموسم وتم زيادة السعر مع بدء الموسم ليصل الى 1.5 ألف جنيه سعر توريد الأردب لتشجيع المزارعين على التوريد. وتستهلك مصر 18 مليون طن قمح سنويًا، يتم إنتاج 10 ملايين طن محليًا، والباقى يتم استيراده من عدة دول أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا، بحسب تصريحات وزير التموين. من جانبه قال صدام أبوحسين نقيب الفلاحين ، إن وضع سعر استرشادى جيد يدعم زيادة المساحات المنزرعة من القمح، متوقعا زراعة 4 ملايين فدان الموسم المقبل ومع استخدام تقاوى معتمدة ستزيد إنتاجية تلك المساحة خلال الموسم إلى 10 ملايين طن قمح. وأشار إلى أن السعر جيد ويزيد على سعر التوريد خلال الموسم الماضى بنحو 100 جنيه.

MENAFN05112023000202011048ID1107372880

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