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8 5 مليارات دينار السيولة المتدفقة لـ البورصة في 10 أشهر

11/4/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي كان مختلطا مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -5.0% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -5.6%، وانخفض أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -5.2%، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.6%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت نحو 970.2 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 772.4 مليون دينار، أي بنسبة 25.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر وهو الأهم، نحو 42.2 مليون دينار أي أعلى بنحو 3.8% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ نحو 40.7 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي (أي في 203 أيام عمل) نحو 8.485 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.8 مليون دينار، منخفضا بنحو -34.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 63.6 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -30.7% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 8.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.9% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال أكتوبر 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 782.1 مليون دينار أو ما نسبته 80.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.8% من سيولته ونحو 70.0% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.2% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 34.0% من سيولته ونحو 27.4% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 80.4%.
السوق الرئيسي
وحظي السوق الرئيسي بنحو 187.6 مليون دينار أو نحو 19.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 88.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 11.5% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 19.5%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركا نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.

MENAFN04112023000130011022ID1107372858

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