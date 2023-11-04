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KIB يدعم منصته الرقمية بخدمة إدارة المصروفات الجديدة

11/4/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز منصته الرقمية المصممة للعملاء الأفراد «KIB موبايل» بخدمة «إدارة المصروفات» الجديدة، وذلك في إطار استراتيجيته الرقمية الشاملة والهادفة إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتوفير كافة المنتجات والمزايا المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلائم أسلوب حياتهم العصري.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في إدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، أحمد حاجية: نحن ملتزمون بخطة التطوير ومواكبة أحدث الابتكارات الرقمية فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعتبر هذه الخطوة المتقدمة قيمة مضافة وجزءا أساسيا من استراتيجيتنا المتكاملة في تقديم تجربة متميزة وشاملة تختصر وقت العملاء وتضمن رضاهم وراحتهم، إلى جانب تلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا.
وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة ضمن تطبيق «KIB موبايل» من شأنها تمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، مثل ميزة «المصروفات والواردات» التي تطلعهم بشكل دائم على البيانات المالية الخاصة بمعدلات الإنفاق والادخار، و«أعلى المتاجر إنفاقا» لتعريفهم بالمتاجر والعلامات التجارية التي تشهد معدلات إنفاق أعلى من غيرها، و«الإنفاق حسب الفئة»، حيث يمكن للعميل إدارة أمواله وتحديد مصروفاته وفقا لفئات مخصصة، إضافة إلى «المقارنة الشهرية» التي تتيح الموازنة بين حجم الإنفاق الشهري ومقارنته بالأشهر الأخرى، و«إدارة الميزانية» لوضع حدود معينة للإنفاق الشهري ومتابعة العمليات وتصنيفها، وأخيرا ميزة «الملخص المالي» التي توفر للعميل بيانات تفصيلية لتمكينه من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة.

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