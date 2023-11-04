موديز ترفع تصنيف بيتك تكافل إلى Baa1

قتيبة النصف: التصنيف يؤكد متانة الوضع المالي للشركة

رفعت وكالة التصنيف «موديز» تقييمها الائتماني لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» من مستوى Baa2 إلى مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس القوة المالية للتأمين (IFSR) للشركـــة، ويعبر عن مكانتها وقدرتها على النمو وتطوير أعمالها ومواجهة المنافسة.ويؤكد التصنيف الجديد متانة أعمال شركة «بيتك تكافل» ووضعها المالي، وتنوع محفظة أصولها وقوة علامتها التجارية. حيث وضعت وكالة موديز في الاعتبار عدة معايير عند رفع تصنيف الشركة، أولها الأداء المالي القوي، الأمر الذي يعزز مكانتها في السوق كأكبر شركة تأمين تكافلي في الكويت، مع توافر احتمالات جيدة للمزيد من النمو، بالإضافة إلى قوة رأس المال، والعلامة التجارية التي تنتسب إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، علاوة على امتلاك الشركة لأصول قوية وجيدة مدعومة باستراتيجية استثمارية متحفظة تراعى الإبقاء على نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر HRA. وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيتك تكافل» قتيبة النصف، ان المؤشرات المالية لأداء الشركة قوية ومتينة وساهمت كعامل أساسي في رفع التصنيف الائتماني، مع توافر احتياطيات بحجم أكبر من المتطلبات، فيما زاد إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة بقيمة 34.3 مليون دينار عام 2022، ارتفاعا من 26.8 مليون دينار عام 2021، وبلغ الدخل الصافي 1.7 مليون دينار في 2022، مقارنة مع مليون دينار في عام 2021.وشدد النصف على انه يتم دعم التصنيف أيضا من خلال التنويع القوي للمنتجات والخدمات الخاصة بالشركـــات والأفراد بشكل متوازن، الأمر الذي يوفر فرص نمو لأعمال الشركة وإمكاناتها، مع تفضيل منتجات التامين التكافلي الآخذ في الارتفاع، رغم المنافسة القوية، بالإضافة الى الحصافة في إدارة المخاطر والحوكمة ودعم كفاية رأس المال وفتح خطوط أعمال جديدة.وأعرب عن سعادته برفع وكالة موديز لتصنيف الشركة الائتماني، مشيرا الى ان استراتيجية عمل الشركة تدفع دوما لتقديم فرص تأمينية مبتكرة، توفر تجربة استثنائية لعملائها، وتمثل قيمة مضافة لسوق التأمين التكافلي بصفة خاصة وسوق التأمين الكويتي بصفة عامة، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية بمزيد من الخدمات والمنتجات ذات القيمة العالية والتنوع والشمولية لكافة الاحتياجات، مع تلبية مطالب معظم الشرائح في المجتمع. وأكد النصف على الدور الاستراتيجي التي تقوم به «بيتك تكافل» من توسيع نطاق الخدمات التأمينية في الأسواق الخليجية والعربية، وذلك لتوفير الغطاء التأميني لعملاء «بيتك»، وتماشيا مع الخطط الاستراتيجية لـ «بيتك» بالتوسع في النطاق الجغرافي كأكبر مؤسسة مالية إسلامية.