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الوطني يوفر تجربة فريدة لعملاء المصرفية الممتازة

11/4/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه لترسيخ ريادته المصرفية عبر منح عملائه أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتناسب تطلعاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، أعلن بنك الكويت الوطني عن تعزيز باقة العروض والخدمات التي يقدمها لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة والتي تتضمن عملاء الخدمات المميزة والذهبي وجعلها متكاملة وأفضل من أي وقت مضى.
وحرصا من البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وبما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من رضائهم، قام البنك بتطوير 5 مزايا شملت التميز وباقات الاستثمار والهدايا وعروض لنمط حياة أكثر رفاهية.
ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات والتي تم تعزيزها لضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء حيث تتضمن توفير مدير علاقات عملاء عالمي مخصص يهتم بجميع الاحتياجات المصرفية العالمية للعملاء، علاوة على مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، وأولوية الحصول على الخدمات، والدخول إلى قاعات الخدمات الممتازة، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة.
كما يتيح البنك لعملائه اكتشاف المنتجات الاستثمارية مثل صندوق الإجارة الإسلامي الخامس بالدينار الكويتي، وصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي، والصناديق المشتركة، وخدمة سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار، وخدمات الوطني للتداول، والسندات الخليجية.
علاوة على ذلك، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الاستفادة من العديد من المزايا الأخرى والتي تشمل الخدمات المصرفية للعائلة، والخدمات المصرفية العالمية، وخدمة التوصيل النقدي متعدد العملات داخل الكويت. وأخيرا، تعد تجربة السفر الجديدة من أهم الإضافات إلى باقة الخدمات المصرفية المميزة حيث يمكن للعملاء من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية: تسجيل الوصول السريع بالمطارات، والحصول على وزن أمتعة إضافي، وخدمة الليموزين المجانية، وعروض الفنادق الحصرية، وخدمة توصيل الأمتعة مجانا، وخصومات خاصة بباقات العمرة، وخدمات المساعدة في إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى خصومات خاصة على منتجات سامسونايت، حيث تمنح هذه الخدمات الجديدة تجربة سفر سهلة ومريحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية المميزة. وبجانب التحسينات على مزايا الخدمات المصرفية المميزة، قام بنك الكويت الوطني أيضا بتعزيز الخدمات المقدمة لعملاء باقة الذهبي من خلال إضافة مجموعة من المزايا الاستثنائية بما في ذلك إضافة ميزة جديدة باسم «الصالة الرياضية المفضلة» لتشجيع العملاء على اتباع نمط حياة صحي، إلى جانب المنتجات الاستثمارية مثل سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار وخدمات الوطني للتداول لتلبية الاحتياجات والتطلعات الخاصة بالعملاء. كذلك يتمتع عملاء الذهبي بميزة توفير مسؤول علاقات شخصية مخصص للمساعدة في تلبية جميع الاحتياجات المصرفية والاستثمارية للعميل، والدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية الممتازة التي يمكنهم فيها الاستمتاع بتجربة مريحة خلال حصولهم على الخدمات، بالإضافة إلى خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» المقدمة داخل وخارج الكويت.
ويعد الوطني هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه المجموعة الواسعة من العروض والمميزات الفريدة التي تلبي تفضيلات عملائه بالإضافة على سعيه المستمر تجاه إضافة المزيد من العروض المميزة على مدار العام تساهم في مكافأتهم وحصولهم على تجربة مصرفية شاملة.
وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: نسعى دائما إلى توفير أفضل العروض والمزايا الحصرية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة بهدف إثراء تجربتهم المصرفية وذلك في إطار حرصنا على أن نقدم لهم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها رفاهية.
وأضاف النصف: نعرف جيدا تفضيلات عملائنا من خلال التواصل المستمر معهم عبر مختلف القنوات، وهو ما يعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض المميزة والمكافآت الاستثنائية التي تناسب أنماط حياتهم اليومية وتلبي احتياجاتهم بدقة وفي كثير من الأحيان تتخطى توقعاتهم. وأكد النصف أن الوطني لديه شراكات مع المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، لضمان منح عملائه أفضل العروض والمزايا والخصومات.

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