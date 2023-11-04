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الخليج يحصد جائزتين في قمة إدارة الموارد البشرية 2023

11/4/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الخليج جائزتين في قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والتي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا، تحت رعاية وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية لدى أبرز شركات وبنوك المنطقة.
وتسلمت مدير إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج جائزتي «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز في التنوع والشمول» في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية على الشركات الفائزة.
يذكر أن حفل توزيع جوائز قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدث رئيسي يعقد سنويا ويجمع المحترفين والخبراء من دول متعددة للاحتفال بالتميز في ممارسات الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، أعربت سلمى الحجاج عن سعادتها بالحصول على جائزتين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعكس جائزة «أفضل تدريب وتطوير» دور بنك الخليج المميز في تعزيز مهارات موظفيه وكما يعد حصول البنك على جائزة «التميز في التنوع والشمول» نجاح البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة في بيئة العمل.
وأضافت: نفخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.
وأشارت إلى أن البنك يحرص البنك على نيل الموظفين فرص التدريب والتطوير اللازمة لاستيفاء متطلبات المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة ومدى تماشيها مع متطلبات السوق وتناسبها مع المهام الوظيفية المسندة إليهم في البنك مشيرة إلى أن 72% من موظفي البنك حصلوا على دورات تدريبية متنوعة في عام 2022.
وقالت: تماشيا مع استراتيجية بنك الخليج للاستدامة، يؤكد البنك التزامه بتهيئة بيئة عمل تدعم المساواة بين الجنسين، وتوفر فرصا متكافئة لجميع الموظفين، عبر إقامة برامج التدريب والتوجيه واكتشاف المهارات القيادية، بما يساعد على الارتقاء في حياتهم الوظيفية.
وتابعت: يحرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال التزامه الصارم بتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ما ينعكس في تقديم مزايا وظيفية متكافئة ومتساوية للموظفين والموظفات، لافتة إلى أن «الخليج» هو أول بنك في الكويت يساوي بين النساء والرجال في المزايا الوظيفية.

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