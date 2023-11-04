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التجاري يعرف موظفي كيبك بأحدث خدماته المصرفية

11/4/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، لاطلاع موظفي الشركة على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.
هذا، وقد حظي جناح البنك في مقر الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بإقبال كبير، حيث توافد موظفو الشركة على جناح البنك وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف موظفي الشركة على عرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة. كما حرص فريق المبيعات المباشرة على توعية موظفي الشركة بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية لتثقيف عملاء البنوك بشأن حقوقهم وواجباتهم والعمليات والمنتجات المصرفية المتنوعة مع أهمية حماية معلوماتهم وبياناتهم المصرفية لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال. والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على عرض منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية التي تناسب جميع شرائح المجتمع في مثل هذه الفعاليات، فضلا عن إطلاع جمهور العملاء على الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.

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