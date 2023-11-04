تعيين نادية عبدالعزيز العطار وكيلا مساعدا في النفط
التاريخ
11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم أميري بتعيين نادية عبدالعزيز مجيد العطار وكيل وزارة مساعدا في وزارة النفط.
وجاء في المرسوم رقم (213 لسنة 2023) أنه سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشــره في الجريدة الرسميـــة.
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