تأهيل كويتيين للعمل في الملاحة والهندسة البحرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن شركة نفط الكويت تتجهز لتأهيل المواطنين للعمل في تخصصي الملاحة والهندسة البحرية تمهيدا لتوظيفهم ضمن كوادر القطاع النفطي.
وفي هذا الصدد، بدأت شركة نفط الكويت استقطاب المواطنين الكويتيين من حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والراغبين في دراسة تخصص الملاحة البحرية أو الهندسة البحرية لتأهيلهم للعمل لدى شركة نفط الكويت تحت إشراف شركة ناقلات النفط الكويتية.
وكشفت المصادر عن أن تأهيل الكوادر الوطنية سيقتصر على المواطنين المتقدمين من حاملي شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمي أو ما يعادلها على أن تكون الدراسة في المملكة المتحدة بالعام الدراسي 2024/2025.
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