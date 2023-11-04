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تأهيل كويتيين للعمل في الملاحة والهندسة البحرية

11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن شركة نفط الكويت تتجهز لتأهيل المواطنين للعمل في تخصصي الملاحة والهندسة البحرية تمهيدا لتوظيفهم ضمن كوادر القطاع النفطي.
وفي هذا الصدد، بدأت شركة نفط الكويت استقطاب المواطنين الكويتيين من حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والراغبين في دراسة تخصص الملاحة البحرية أو الهندسة البحرية لتأهيلهم للعمل لدى شركة نفط الكويت تحت إشراف شركة ناقلات النفط الكويتية.
وكشفت المصادر عن أن تأهيل الكوادر الوطنية سيقتصر على المواطنين المتقدمين من حاملي شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمي أو ما يعادلها على أن تكون الدراسة في المملكة المتحدة بالعام الدراسي 2024/2025.

MENAFN04112023000130011022ID1107372850

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