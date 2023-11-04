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انخفاض إيرادات آبل رغم مبيعات آيفون المنتعشة!

11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «آبل» الأميركية أن عائداتها الفصلية شهدت انخفاضا للمرة الرابعة على التوالي، بينما ارتفعت أرباح شركة التكنولوجيا العملاقة على خلفية أجهزة «آيفون» وخدماتها.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها حققت أرباحا بـ 23 مليار دولار، فيما وصلت إيراداتها إلى 89.5 مليار دولار، وهو ما يشكل انخفاضا طفيفا عما حققته في الفترة نفسها من العام الفائت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك إن مبيعات آي فون سجلت رقما قياسيا جديدا في الربع الثالث من السنة، في حين بلغت الإيرادات المتأتية من خدمات آبل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وحققت الشركة 43.8 مليار دولار من مبيعات آي فون، بينما حققت وحدة خدماتها التي تبيع منتجات مثل «آبل ميوزك» و«آي كلاود» 22.3 مليار دولار، مع زيادة بـ 16% عن نتائج العام الفائت. وقال كوك في بيان النتائج: «لدينا الآن أقوى تشكيلة من المنتجات على الإطلاق، ستكون متاحة في موسم الأعياد، بينها هواتف آي فون 15». ويأتي أداء «آي فون» مع استمرار تقلص مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الثالث من السنة، والذي يعود إلى مراقبة المستهلكين لنفقاتهم، بحسب موقع «كاونتربوينت» الذي يتتبع السوق.
وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% في الربع الثالث من السنة للمرة التاسعة على التوالي، على ما أظهر بحث أجرته خدمة «ماركت بلس» التابعة لـ «كاونتربوينت».
وشكلت المبيعات الكبيرة لـ «آبل» في الربع الثالث من السنة إلى جانب الضجة التي أحدثتها هواتف آي فون 15 الجديدة، مؤشرا إلى أن الربع الحالي (الأخير من السنة) قد يكسر اتجاه الخسائر في الشركة، بحسب «كاونتربوينت».

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