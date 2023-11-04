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إنجاز 30% من التصميمات الأولية لحقل الدرة

11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن عملية إعداد التصميمات والأعمال الهندسية الأولية لمشروع تطوير حقل غاز الدرة والتي قامت بها شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية قد بلغت نسبة الانجاز فيها 30%، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، ما قد يمنح الشركة ميزة على الشركات الأخرى عندما يتعلق الأمر بترسية العقد الرئيسي للمشروع، المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). وقال أحد المصادر «سيتم تسريع العمل على في هذا المشروع، وتعتبر شركة تكنيب بالفعل على دراية تامة بتفاصيل هذا المشروع، ما يضعها في وضع متميز عندما يتعلق الأمر بترسية العقد واحتمال تنفيذ هذا المشروع بسرعة».
وقد وضعت التصميمات الأولية والهندسية للمشروع منذ أكثر من عقد من الزمن، الا انه بات من الضروري تحديثها بسبب التغيرات في التكنولوجيا، قبل أن يكون ممكنا الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع.
ونسبت المجلة الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قوله إن السعودية والكويت تتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا من الحقل المذكور، وقد اتفقتا على تقسيم الغاز من الحقل بالتساوي فيما بينهما.

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