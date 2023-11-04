8 4 آلاف مستفيد جديد لمنظومة التأمينات الاجتماعية في 6 أشهر

620 ديناراً متوسط رواتب المؤمن عليهم في القطاع الحكومي.. و1465 ديناراً للقطاع النفطي

علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن أعداد الخاضعين لمنظومة مؤسســــة التأمينـــــات الاجتماعية ارتفعت بنحو 8395 مستفيدا ومستفيدة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ زادت أعداد المؤمن عليهم بواقع 3597 شخصا، فيما ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياه بنحو 3382 شخصا، وزادت أعداد المستحقين ويصرفون بنحو 1416 شخصا.تفصيليا، ارتفعـــــت الأعداد الإجمالية للخاضعين للتأمينات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2023 بنحو 8395 شخصا ليبلغ عددهم الإجمالي نحو 684.67 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 676.27 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وتتضمن الأرقام زيادة أعداد المؤمن عليهم بنحو 3597 شخصا إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 421.35 ألف شخص مقارنة مع 417.75 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وارتفعت أعداد المدنيين المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الحكومي بنحو 3671 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 331.08 ألف شخص، مقارنة مع 327.41 ألف شخص في نهاية ديسمبر 2022، وارتفعت أعداد المدنيين المؤمن عليهم في القطاع النفطي بنحو 214 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 21.99 ألف شخص مقارنة مع 21.77 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، كما انخفضت أعداد المدنيين المؤمن عليهم في القطاع الأهلي بنحو 107 اشخاص إلى 51.62 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 51.7 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022، أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فتراجعت أعدادهم خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنحو 181 شخصا ليبلغ عددهم 16.65 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 16.83 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وأظهرت البيانات أن متوسط رواتب المؤمن عليهم في القطاع الحكومي بلغ 620 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 617 دينارا بنهاية ديسمبر 2022، كما بلغت رواتب المؤمن عليهم في القطاع النفطي 1465 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1460 دينارا بنهاية ديسمبر 2022، وبلغت رواتب المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي 975 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 954 بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ متوسط رواتب المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص نحو 631 دينارا بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 603 بنهاية ديسمبر 2022.أصحاب المعاشاتإلى ذلك، ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بنحو 3382 شخصا ليبلغوا بنهاية يونيو 2023 نحو 166.83 ألف شخص مقارنة مع 163.45 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وزادت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع الحكومي بنحو 2235 شخصا خلال أول 6 اشهر من العام الحالي، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 109.35 آلاف شخص مقارنة مع 107.11 آلاف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وزاد أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع النفطي بنحو 75 شخصا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يونيو، إذ بلغت أعدادهم في ديسمبر 2022 نحو 7802 متقاعد مقارنة مع 7877 متقاعدا بنهاية يونيو 2023.وارتفع أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من المتقاعدين من القطاع الأهلي بنحو 418 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 2023 نحو 10.45آلاف شخص مقارنة مع 10.04 آلاف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وزادت أعداد المتقاعدين من العاملين لحسابهم الخاص بنحو 165 شخصا خلال أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 5485 شخصا مقارنة مع 5320 شخصا بنهاية ديسمبر 2022.وارتفعــــت أعــــــداد العسكريين من أصحاب المعاشات على قيد الحياة بنحو 489 شخصا خلال أول 6 اشهر من العام الحالي ليبلغ عددهم نحو 33.66 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 33.17 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.يأتي ذلك فيما بلغ متوسط المعاش التقاعدي بنهاية يونيو 2023 نحو 1294 دينارا شهريا، فيما بلغ متوسط المعاش للمتقاعدين من الحكومة 1182 دينارا، وللمتقاعدين من النفط 1818 دينارا، وللمتقاعدين من القطاع الأهلي نحو 1361 دينارا، وللمتقاعدين من العاملين لحسابهم الخاص نحو 728 دينارا وللمتقاعدين من العسكريين نحو 1609 دنانير.المستحقون ويصرفونفيما ارتفعت أعداد المستحقين ويصرفون بنحو 1416 شخصا ليبلغوا 96.47 ألف شخص بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 95.06 ألف شخص بنهاية ديسمبر 2022.وبلغ أعداد المستحقين من الأرامل بنهاية يونيو 2023 نحو 28.97 ألف أرملة بمتوسط نصيب يبلغ 796 دينارا، ونحو 59.74 ألفا من الأولاد بمتوسط نصيب يبلغ 326 دينارا، و7756 من المستحقـــين الآخرين بمتوسط نصيب يبلـــغ 228 دينـــارا.