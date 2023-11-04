Sunday, 05 November 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 7 ملايين دينار لتقييم تأثير العمليات النفطية على جودة الهواء

11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن القطاع النفطي يولي التبعات البيئية والصحية اهتماما خاصا ضمن عملياته التشغيلية، في إطار تطبيقه قواعد الحوكمة والاستدامة على كل الأصعدة.
وفي هذا الصدد، تتجه شركة نفط الكويت للاستعانة بمستشار لتقييم تأثير عمليات الشركة على الدولة من خلال استخدام شبكة لمراقبة جودة الهواء.
وأظهرت البيانات أن نفط الكويت طرحت مناقصة متخصصة في هذا الشأن، وأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق مؤخرا على ترسية تلك المناقصة على شركة ريكاردو ليمتد التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.7 ملايين دينار.

MENAFN04112023000130011022ID1107372846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث