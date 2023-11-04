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هيئة الاتصالات مناقصة جديدة للعميل الخفي

11/4/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصدد تفعيل نظام «العميل الخفي» عبر مناقصة جديدة متخصصة في هذا الشأن، إذ ستطرح اليوم المناقصة رقم 4-2023/2024 بشأن مشروع العميل الخفي على الشركات المتخصصة في هذا الشأن، يأتي ذلك فيما يستمر استقبال العطاءات حتى تاريخ الإقفال في 12 ديسمبر المقبل، على أن تكون الكفالة الأولية 8 آلاف دينار.
ويعد مشروع العميل الخفي ضمن الآليات الفعالة وذات الجدوى التي تعمل من خلالها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على مراقبة الأسواق وممارسات الشركات مع عملائها ومدى التزامهم بالقرارات والضوابط التي تضعها الهيئة التنظيم سوق الاتصالات في الكويت.

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