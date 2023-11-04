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التجارة تدرج 16 منتجا كهربائيا في المواد الإنشائية المدعومة

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مصطفى صالح
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلاله بإضافة 16 صنفا للمواد والسلع الكهربائية إلى قائمة المواد الإنشائية المخفضة السعر.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 155 لسنة 2023 بشأن إضافة المواد الإنشائية بسعر مخفض، قضى الوزير العيبان بإدراج إحدى شركات الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة ضمن المواد الإنشائية المخفضة السعر التي تتضمن 16 منتجا مختلفا للأعمال الكهربائية بأسعار تتراوح بين 450 فلسا و2.2 دينار.

وتضمنت قائمة المنتجات 6 أنواع من الـ «بلاك» بعضها 13 أمبير، وأخرى «USB» سمارت وآخر للتلفون وآخر للإنترنت وآخر للستالايت، إلى جانب 8 أنواع من السويتشات العريضة والمربعة والأخرى الخاصة بالتكييفات، ناهيك عن نوعين من الموزعات الكهربائية.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن نصيب المستفيد من قروض البناء من الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة بما لا يتجاوز 750 دينارا، على أن يعمل بهذا القرار في 29 أكتوبر المنصرم.

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