التجارة تدرج 16 منتجا كهربائيا في المواد الإنشائية المدعومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مصطفى صالح
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلاله بإضافة 16 صنفا للمواد والسلع الكهربائية إلى قائمة المواد الإنشائية المخفضة السعر.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 155 لسنة 2023 بشأن إضافة المواد الإنشائية بسعر مخفض، قضى الوزير العيبان بإدراج إحدى شركات الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة ضمن المواد الإنشائية المخفضة السعر التي تتضمن 16 منتجا مختلفا للأعمال الكهربائية بأسعار تتراوح بين 450 فلسا و2.2 دينار.
وتضمنت قائمة المنتجات 6 أنواع من الـ «بلاك» بعضها 13 أمبير، وأخرى «USB» سمارت وآخر للتلفون وآخر للإنترنت وآخر للستالايت، إلى جانب 8 أنواع من السويتشات العريضة والمربعة والأخرى الخاصة بالتكييفات، ناهيك عن نوعين من الموزعات الكهربائية.
وقضى القرار في مادته الثانية بأن نصيب المستفيد من قروض البناء من الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة بما لا يتجاوز 750 دينارا، على أن يعمل بهذا القرار في 29 أكتوبر المنصرم.
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