عبدالله السميط الأهلي يواصل نهجه المستدام بتحقيق الأرباح



مستمرون بابتكار الحلول المصرفية المميزة وتحقيق قيمة مضافة لجميع عملائنا ومساهمينا

شياماك سوناوالا: المجموعة تلتزم بنهج متحفظ لإدارة المخاطر التمويلية وتجنيب المخصصات

عبدالعزيز جواد: نواصل حصد النجاح بكافة الأنشطة.. خاصة في الخدمات المصرفية للأفراد نعمل على إنشاء إطار تمويل مستدام مما يمهد الطريق لإصدارنا الأول للسندات الخضراء



عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، وبإدارة مدير أول علاقات المستثمرين يعقوب الملا.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن المؤتمر شهد استعراض المؤشرات المالية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وأبرز التطورات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل الكويت وبالأسواق التي تعمل بها في الإمارات ومصر.

أداء قوي

وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط إن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حققت أداء قويا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نتيجة نمو الأعمال في الأسواق التي تتواجد فيها، مع التفاني المستمر من قبل الموظفين والسعي الدائم لتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وذكر السميط أن المجموعة سجلت نسبا أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب للشريحة الأولى لكفاية رأس المال البالغة 9.5%، والحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال الذي حدده بنك الكويت المركزي بنسبة 13.5%.

وأضاف أن المجموعة استمرت بتسجيل النمو في أسواقها الرئيسية، معربا عن ثقته باستمرار زخم الأداء المميز في الفترة المتبقية من العام الحالي، ومنوها إلى تحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي، مما ساعد على تسهيل عمليات المجموعة وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مستمرة بابتكار الحلول المصرفية المميزة، وتعزيز أعمالها من خلال الاستمرار بتنفيذ إستراتيجيتها، وضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معها على المدى الطويل، لافتا إلى نجاح المجموعة في الحفاظ على نهجها المستدام بتحقيق الأرباح والنمو في معظم مؤشراتها المالية الرئيسية، والحفاظ أيضا على نسب إيجابية من حيث الربحية والعائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مع تحسن نسبة جودة الأصول ونسبة تغطية القروض المتعثرة.

وتابع السميط أنه في الوقت نفسه، حافظت مجموعة البنك الأهلي الكويتي على التزامها القوي بالمسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية من خلال المشاركة بفعالية في المشاريع المجتمعية والإغاثية والإنسانية المتنوعة داخل الكويت وخارجها.

استقرار مالي

من جهته، قال شياماك سوناوالا إن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حققت صافي أرباح بقيمة 32.6 مليون دينار بنمو 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في وقت بلغت ربحية السهم 13 فلسا بنمو 18% على أساس سنوي، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 136.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية إلى 71.2 مليون دينار.

وأضاف سوناوالا أن القروض المتعثرة استقرت عند مستوى 1.34% مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة تغطية 420%، في وقت تحتفظ المجموعة بمخصصات كبيرة وصلت إلى 216 مليون دينار، كاشفا أن المجموعة تلتزم بالنهج المتحفظ في إدارة المخاطر التمويلية وتجنيب المخصصات.

وذكر أن المجموعة حافظت على النمو التشغيلي، وهو ما يظهر من خلال صافي هامش الفائدة البالغ 2.1%، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول البالغة 1.5%، مما يؤكد الأداء الجيد والنمو المستدام على صعيد مختلف عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي.

وأفاد بأنه خلال الربع الثالث، مارست مجموعة البنك الأهلي الكويتي حقها في إصدار حقوق أولوية بقيمة 100 مليون دينار، وخيار تسديد 300 مليون دولار أميركي من سندات الشريحة الأولى لرأس المال بما يتماشى مع ظروف السوق، مما أدى إلى وصول نسبة الشريحة الأولى لكفاية رأس المال إلى 12.4%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 14.7% في نهاية سبتمبر من عام 2023.

وقال سوناوالا «على صعيد الإيرادات التشغيلية البالغة 136.8 مليون دينار، فإنها تقسم على 49% من الخدمات المصرفية للشركات، و44% من الخدمات المصرفية للأفراد، و7% من عمليات الخزينة، بينما تتوزع الأصول على 59% من الخدمات المصرفية للشركات، و13% من الخدمات المصرفية للأفراد، و28% من عمليات الخزينة». وبين الرئيس المالي للمجموعة أنها تستمد غالبية الدخل من غير الفوائد من أنشطتها المصرفية الرئيسية بشكل يوفر لها الاستقرار في الدخل.

ونوه إلى أن حجم النفقات التشغيلية للمجموعة يعكس استثماراتها المتواصلة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات الرقمية وتطوير العمليات، بحيث يتيح هذا النهج الإستراتيجي تقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء، جنبا إلى جنب مع تعزيز الموارد لتطوير كفاءة مجموعة البنك الأهلي الكويتي التشغيلية.

تغييرات مهمة

من جهته، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي في مجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالعزيز جواد، إن المجموعة قامت بإجراء تغييرات مهمة على إستراتيجيتها بما يتماشى مع التحديات التي تؤثر على الصناعة المصرفية لتطوير أدائها، لافتا إلى أن إستراتيجية «ABK2X» تواصل حصد ثمار النجاح المتواصل في كافة الأنشطة وخصوصا على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد.

وكشف جواد عن تركيز المجموعة على نمو الائتمان من قبل إدارة الخدمات المصرفية للشركات عبر الممارسات السليمة لإدارة المخاطر بما يتماشى مع خططها لضمان النمو المستقر والمستدام في مؤشراتها وعملياتها.

وشدد على التزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي الثابت بالاستثمار من أجل توفير قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، في وقت ساهم النهج الحصيف والحذر الذي تعتمده في إدارة المخاطر والتزامها بتعزيز جودة ميزانيتها العمومية في حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة «A2» من وكالة موديز و«A» من وكالة فيتش.

وأفاد بأن البنك الأهلي الكويتي نجح في زيادة رأسماله بقيمة 100 مليون دينار كويتي من خلال إصدار أسهم بقيمة 50 مليون دينار كويتي وعلاوة إصدار بقيمة 50 مليون دينار كويتي ليصل الإجمالي إلى 237.4 مليون دينار كويتي، وقد تجاوز الاكتتاب المبلغ المطلوب بأكثر من 3.3 مرات مع مشاركة 95% من المساهمين الحاليين الذين أظهروا مستوى عاليا من الثقة والالتزام والدعم تجاه البنك.

ويأتي ذلك في وقت واصل البنك الأهلي الكويتي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي مع تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك المشاركة في قرضين مجمعين يضمان كيانات بارزة ذات أهمية إستراتيجية مرتبطة بالجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قام البنك بدور مدير الإصدار الرئيسي المفوض في واحد من هذه القروض المجمعة.

انتشار وتنوع جغرافي متميز

أوضح شياماك سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل تعزيز مكانتها المميزة بين البنوك الكويتية، لاسيما من حيث انتشارها الجغرافي الواسع، بحيث يمثل هذا التنويع الجغرافي ميزة تنافسية قوية لها، ويوفر درجة كبيرة من المرونة في تعزيز أرباحها، حيث يلعب انتشارها الجغرافي دورا محوريا في زيادة الإيرادات وتوزيع القروض والودائع، لافتا إلى أن عملياتها الدولية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية من خلال البنك الأهلي الكويتي- مصر.

وأشار إلى أن المجموعة نجحت في تنويع مصادر التمويل لديها، وتأمين المزيد من القروض طويلة الأجل من الأسواق الدولية، وتعزيز الاستقرار في عملياتها التمويلية.الترقية للسوق الأول في «البورصة»قال عبدالعزيز جواد إن البنك الأهلي الكويتي يتوقع ترقيته إلى مصاف الشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت خلال يناير 2024، نتيجة لثمرة التزامه المتواصل بمتطلبات هيئة أسواق المال، بما يساعد في الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال والحصول على تصنيفات أعلى وتكلفة تمويل أقل وسيولة أفضل، فضلا عن نيل مزيد من الاهتمام من المستثمرين العالميين والمؤسسات المحلية والأجنبية.وبين جواد أن الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية (ESG) تعتبر عنصرا أساسيا في جهود البنك الأهلي الكويتي نحو اعتماد وتنفيذ الممارسات المصرفية المسؤولة، لافتا إلى إصدار تقرير البنك السنوي الثالث للاستدامة قريبا.وأوضح أن البنك في المراحل النهائية من تطوير إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، ودمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته اليومية ورؤيته طويلة الأمد، وكاشفا عن العمل على إنشاء إطار تمويل مستدام ما يمهد الطريق لإصدار البنك الأول للسندات الخضراء والمستدامة.تحسن مستمر في العمليات التشغيليةقال سوناوالا إن أداء مجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، يعكس التحسن المستمر في عملياتها التشغيلية الأساسية، والنمو القوي للقروض، وانخفاض المخصصات وخسائر القيمة، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ومستويات سيولة مريحة، فضلا عن قاعدة رأسمالية متينة.وأعرب عن تفاؤله بتسجيل المزيد من التحسن في البيئة التشغيلية بشكل عام في ظل ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يستفيد صافي دخل الفوائد لدى المجموعة من سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وسط الترجيحات برفع معدلات الفائدة الفيدرالية مجددا خلال هذا العام.