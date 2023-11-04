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Ooredoo Business تطلق حقبة جديدة للاتصال السريع عبر تقنية Wi - Fi 7

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، عن تعاونها مع «هواوي» خلال معرض «جيتكس جلوبال» للإعلان عن CloudConnect، الحل المبتكر من منتجات الشبكة كخدمة (NaaS) والذي من المتوقع له أن يحقق نقلة نوعية في مفهوم الشبكات المؤسسية بالكويت. ويدعم هذا التعاون مكانة Ooredoo الريادية في توفير تكنولوجيا الجيل السابع لشبكات الواي فاي (Wi-Fi 7) للشركات.
وتماشيا مع الرؤية الطموحة للكويت، يقدم حل CloudConnect مجموعة شاملة من خدمات الشبكات المدارة سحابيا التي تساعد الشركات من جميع الأحجام على تسريع وتيرة تحولها الرقمي. وحققت Ooredoo إنجازا مذهلا كذلك بإطلاقها شبكة Wi-Fi 7 في سياق هذا الحل، فأرست بذلك معيارا جديدا في القطاع باعتبارها أول مشغل في الكويت يطلق هذه الشبكة خصيصا للشركات. وأعرب عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في شركة Ooredoo الكويت، عن سعادته بإطلاق CloudConnect قائلا: يتماشى هذا الحل مع رؤية الكويت وأهدافها التنموية في مختلف القطاعات. ومن أبرز السمات التي تميزه هو إطلاق شبكة Wi-Fi 7 التي ستحدث تحولا جذريا في عالم الاتصالات التجارية، وبذلك تضع Ooredoo معايير مستقبلية جديدة في هذا المجال.
من جانبه، سلط ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الضوء على أهمية هذا التعاون قائلا: يؤكد تعاوننا مع Ooredoo Business في إطلاق CloudConnect مدى التزامنا بحفز مسار التحول الرقمي في الكويت. وبالاستفادة من الخبرة والابتكارات التكنولوجية لشركة «هواوي»، يساهم حل CloudConnect بإطلاق العنان لكامل إمكانات شبكات المؤسسات متعددة الفروع في الكويت مدعومة بتقنية Wi-Fi 7، ويشكل ذلك خطوة كبيرة نحو مستقبل رقمي متميز.
ويمثل CloudConnect نقلة نوعية في مجال شبكات الاتصال للمؤسسات، حيث يقدم خدمة شبكة سحابية متعددة المستأجرين مدعومة بمنصة iMasterNCE-Campus المتقدمة لإدارة الشبكات من «هواوي»، وتم تصميمه لتلبية احتياجات الاتصال المتنوعة لقطاع الشركات في الكويت. كما يساعد هذا الحل الشركات في الاستفادة من كفاءة الشبكة المحسنة، فضلا عن تعزيز أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية المحلية، كما يمثل إطلاق شركة Ooredoo الكويت لشبكة Wi-Fi 7 المدارة سحابيا عبر CloudConnect نقلة نوعية في مجال الاتصالات للشركات الكويتية. وتوفر تقنية Wi-Fi 7 اتصال إنترنت عالي السرعة والموثوقية، وتعد Ooredoo أول مزود يقدم هذه التقنية المتطورة للشركات في الدولة، الأمر الذي يسهم في تغيير مشهد الاتصالات ويمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر ترابطا في الكويت.

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