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الشال 2 8 مليار دينار العجز المتوقع لميزانية 2024/2023

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير الشال الأسبوعي أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2023 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.7 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 92.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 22.8 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 32.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2023 أدنى بنحو 4.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 0.1% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.96 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.190 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.021 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.488 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 2.790 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.

MENAFN04112023000130011022ID1107372841

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