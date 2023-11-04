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زين تستعرض قدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في سبق تكنولوجي جديد يعكس ريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرضت زين قدراتها لإطلاق خدمة
5G New Calling خلال مشاركتها في قمة الاتصال الجديد 2023 التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتنقل (GSMA)، لتكون شركة الاتصالات الأولى والوحيدة من المنطقة التي استضافتها الجمعية لاستعراض هذه الخدمة الجديدة أمام مجتمع الاتصال الدولي.
وخلال مشاركتها في القمة، استعرضت زين القدرات التقنية لشبكتها واستعداد بنيتها التحتية للإطلاق التجاري لهذه الخدمة الجديدة في المستقبل القريب، حيث عملت الشركة مع كبرى جهات الاتصالات العالمية لإصدار دراسة حول إمكانات الخدمة، وبحث طرق استخدامها، والمعايير التقنية لتشغيلها، والاختبارات المطلوبة قبل الإطلاق التجاري، وتعتبر زين مشغل الاتصالات الوحيد الذي مثل المنطقة في هذه الدراسة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.
وتقدم تقنية 5G New Calling أو «الاتصال الجديد عبر 5G» إمكانات اتصالية جديدة كليا تمهد لحقبة جديدة من تقنيات الاتصال عبر الجيل الخامس، حيث تنطبق على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الشبكة مباشرة من دون استخدام خدمة البيانات، وتقوم بتحسين المكالمات التقليدية عبر إضافة عامل الذكاء، ودقة الصوت فائق الوضوح، وإمكانية التفاعل مع الاختيارات المتاحة عبر شاشة المكالمة نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات خارجية. ويمكن للمستخدم إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية عبر هذه التقنية والاستفادة من خدمات الذكاء غير المتوافرة في المكالمات العادية، مثل إمكانية التعرف على الصوت والفيديو، والترجمة الحية من لغة إلى أخرى مباشرة عبر المكالمة، وإضافة الرموز التعبيرية والشخصيات الافتراضية إلى مكالمات الفيديو، وغيرها الكثير من التطبيقات.
كما تقوم الخدمة بإعادة تغيير مفهوم التواصل عبر الاتصال الهاتفي، وتحديدا مع الشركات التي تقدم خدمات رعاية العملاء، حيث يمكن توظيفها لإضافة اختيارات مرئية عبر شاشة الاتصال نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات ثانوية، وذلك للتفاعل مع القوائم عند الاتصال بالشركات للوصول إلى خدمات رعاية العملاء، كما تفتح هذه الخدمة مجالات جديدة للشركات لإجراء المعاملات بشكل سريع وآمن عبر الاتصال الهاتفي مباشرة.
وتعتبر هذه التقنية إحدى التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس الثورية، وهي ستعتمد على نظام IP الفرعي للوسائل المتعددة المعروف باسم IMS، حيث تقوم بالتوسع في إمكانات مشغلي الاتصالات وتمكين الابتكارات الجديدة من خلال إتاحة الفرصة للمطورين بإنشاء خدمات ومنتجات جديدة للعملاء، وتعتبر مشاركة زين كأحد الشركاء الرئيسيين في التبني المبكر لهذه التقنية دلالة على ريادتها في قيادة الابتكار التقني في سوق الاتصالات الإقليمي. وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، حيث تفردت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات الجيل الخامس لتطوير تجربة العملاء الرقمية.
ومازالت زين تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطور، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد، والهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية وغيرها.
وحصدت زين مؤخرا جائزة «التميز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال»، وذلك على هامش حفل جوائز التميز والقيادة الذي نظمه مجلس «سامينا للاتصالات» في دبي، وسط حضور نخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بالمنطقة، حيث أتت الجائزة تقديرا لتفوق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تحقق النمو المستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

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