Sunday, 05 November 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تويوتا تبدأ فصلا جديدا في رحلة تحقيق الحياد الكربوني بالشرق الأوسط

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خضم عصر يسود التغيير المستمر، يبقى التحدي الكبير الذي يفرضه تغير المناخ على مستقبل كوكبنا مصدر قلق دائم، ومع الزخم الذي اكتسبته الحركة العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، أصبح دور منطقة الشرق الأوسط ومسؤولياتها كمنتج عالمي رئيسي للطاقة محورا رئيسيا لهذا الموضوع بطبيعة الحال، إذ التزم عدد متزايد من دول الخليج بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن تقريبا، وشهدت السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من التشريعات لخفض انبعاثات الكربون.
هذه الجهود المبذولة للحد من تأثير انبعاثات الكربون في جميع أنحاء الشرق الأوسط تدفع العديد من الشركات إلى إعادة تشكيل نماذجها التشغيلية التي يعود عمرها إلى قرن من الزمان. وفي إطار الجهود الجماعية التي تبذل في قطاع صناعة المركبات لتحقيق مستقبل محايد للكربون، رسخت شركة تويوتا مكانتها كقوة دافعة للتنقل المستدام على الصعيدين العالمي والإقليمي.
ومع الطلب المتزايد في سوق الشرق الأوسط على المركبات الكهربائية والحلول المستدامة، تهدف شركة تويوتا إلى اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مبيعات المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. ويتماشى هذا التوجه الإستراتيجي مع الهدف العام لشركة تويوتا المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويأتي في صميم الجهود الإقليمية لشركة تويوتا نهجها المتعدد المسارات الذي يراعي الأوضاع والحقائق الفريدة لكل منطقة، كما يأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة، مثل: احتياجات الاستخدام، والظروف الاقتصادية، ومصادر الطاقة، وجاهزية البنية التحتية. ومن خلال هذه الاعتبارات، يمكن لشركة تويوتا الإسهام بكفاءة وشمولية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني لكل بلد تعمل فيه من خلال تقديم مجموعة من الحلول العملية.
وتقدم شركة تويوتا حلولا مخصصة لمختلف المناطق باستخدام عدة مجموعات من أنظمة الدفع للمركبات، ومنها: المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية HEV، والمركبات الـ «هايبرد» الكهربائية المزودة بتقنية الشحن ‏الخارجي PHEV، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين FCEV، والمركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات BEV. ويشمل أيضا نهج الشركة الإستراتيجي هذا تعزيز كفاءة المركبات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي ICE، كما هو الحال في طراز لاند كروزر 300 الذي أطلق في عام 2021.
وقد لعب هذا النهج المتعدد المسارات دورا أساسيا في تحقيق تبني إقليمي واسع النطاق لمركبات تويوتا الكهربائية. وبدأت رحلة شركة تويوتا في الشرق الأوسط في عام 2010 مع طرحها لأول مركبة كهربائية، وكانت مركبة لكزس LS الـ «هايبرد» الكهربائية. وبناء على هذا الإنجاز، واصلت شركة تويوتا تحقيق قفزات واسعة في مجال المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية، لاسيما مع إطلاقها مركبة تويوتا بريوس في المنطقة عام 2016.
ويمكن ملاحظة تبني هذا النهج في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن معظم أسطول مركبات الأجرة فيها يضم حاليا مركبات «هايبرد» كهربائية من تويوتا. كما تبذل الشركة جهودا ملحوظة في المملكة العربية السعودية لتعزيز مبيعات المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية، وتحسين كفاءة المركبات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، إذ نجحت في تلبية معايير معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود CAFE، مع تحقيق زيادة بنسبة 27% في معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود من عام 2016 إلى عام 2022.
وتقدم شركة تويوتا حاليا مجموعة من أكثر من 10 طرازات كهربائية من كل من تويوتا ولكزس، مما يجعل الشركة تمتلك أكبر تشكيلة من المركبات الكهربائية في المنطقة. وتضم مجموعة المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية التي تقدمها شركة تويوتا طرازات مدمجة وموثوقة واقتصادية، مثل الـ «كورولا»، وأخرى متوسطة الحجم، مثل الـ «كامري»، ومركبات رياضية متعددة الاستخدامات SUV، مثل الـ «هايلاندر»، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاختيار من بين طرازات تويوتا الأخرى، مثل الـ «C-HR»، والـ «كورولا كروس»، والـ «راف 4»، والـ «إنوفا»، والـ «كراون». وفي الوقت نفسه، ترسي شركة لكزس معايير استدامة جديدة في قطاع المركبات الفاخرة مع تشكيلة المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية، مثل الـ ES، وLS، وNX، وRX.
هذا، ويظهر التزام شركة تويوتا بإدخال تقنيات تنقل متنوعة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط بشكل واضح وملموس، إذ تمثل مركبة تويوتا «ميراي» الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين طموحات شركة تويوتا لمجتمع قائم على الهيدروجين، وقد جذبت إمكانات المنطقة الاهتمام بصفتها منتجا عالميا للهيدروجين النظيف، إذ تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنتاج 2.9 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2030، أما الإمارات العربية المتحدة، فتسعى إلى إنتاج 1.4 مليون طن بحلول عام 2031. ومن جهتها، ترمي سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن بحلول عام 2030.
وفي عام 2017، أنشأت شركة الفطيم للسيارات، وكيل شركة تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني في المنطقة. وفي عام 2019، دشنت أرامكو السعودية وشركة «إير برودكتس» أول محطة لتزويد المركبات بوقود الهيدروجين في المملكة العربية السعودية. ويمثل طرح مركبة تويوتا «ميراي» جانبا آخر من جهود شركة تويوتا لدعم الحياد الكربوني في الشرق الأوسط، ويظهر أيضا اهتمامها بالمساعدة في تطوير صناعة الطاقة الهيدروجينية على المدى الطويل.
وبعيدا عن مستهدفات إنتاج الهيدروجين التي تطمح إليها دول المنطقة، شهدنا تقدما ملحوظا في هذا السياق، فعلى سبيل المثال، وقعت وزارة الطاقة السعودية 8 اتفاقيات في أوائل عام 2022 لبدء مشاريع تجريبية للتنقل الهيدروجيني، تشمل المركبات والحافلات والقطارات وغيرها من التطبيقات، مما يوضح التزام المملكة العربية السعودية باعتماد الهيدروجين. وفي الإمارات العربية المتحدة، تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتوفير محطة عالية السرعة للتزود بالوقود الهيدروجيني في مدينة «مصدر» هذا العام، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» في دبي.
أما في عمان، فستفتتح السلطنة أول محطة هيدروجينية لها من خلال شراكة بين شركة «عمان شل» ومطارات عمان، وستقدم شركة سعود بهوان للسيارات، وكيل شركة تويوتا في سلطنة عمان، 15 مركبة من طراز تويوتا «ميراي» لمطارات عمان، وذلك للاستخدام المؤسسي وفقا لاتفاقية سابقة. وسيسهم المشروع الذي من المقرر إطلاقه في عام 2024، في دعم جهود رؤية عمان 2040 المتعلقة بالحياد الكربوني والتحول إلى الطاقة المستدامة.
وإلى جانب مبادرات المنتجات، تنشط شركة تويوتا في الجهود والمبادرات الإقليمية للحد من انبعاثات الكربون. ولعل من أحد مساعيها الملحوظة مشاركتها في تحالف «تقنية الوقود ومحركات الاحتراق ومواد التشحيم» FLEET للبحث والتطوير في المملكة العربية السعودية، وهو بقيادة برنامج استدامة الطلب على البترول OSP وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST. ولتعزيز رؤية FLEET لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية والبيئية في مجال النقل، ستواصل شركة تويوتا الإسهام بنشاط من خلال مشاريعها البحثية في تقنية خلايا وقود الهيدروجين، ومحركات الهيدروجين، والوقود الاصطناعي القائم على الهيدروجين. وتؤمن شركة تويوتا بأن هذه المبادرات ستساعد في الاستخدام الواسع النطاق للهيدروجين في الشرق الأوسط.

MENAFN04112023000130011022ID1107372839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث