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برقان يعلن فائزي سحب كنز الشهري

11/4/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:
الشيخة لولوة خليفة الصباح، راشد خلف خليفة، حسين وليد الصايغ، بتول مينيت اوزكان، محمد أكبر أبادي، بتول رضا بور، بشاير محمد الشطي، حميدة زكي الدين، نواف عبدالله العنزي، أحمد مزيد العنزي، فخرية أسد أسد، أحمد عبدالله محمد، عائشة ضياء حميد، هشام عبدالكريم محمد، نيتين اناندراج كومار، هيام عبدالله العثمان، جواهر ناصر بوخضرا، أحمد خليفة الشحومي، ساير عبدالكريم العدواني، محمد قاسم حمود. ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

MENAFN04112023000130011022ID1107372838

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