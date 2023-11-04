برقان يطلق البطاقة الافتراضية الجديدة

MENAFN - Al-Anbaa) استكمالاً لجهوده المتواصلة في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، أعلن بنك برقان عن إطلاق بطاقة مصرفية افتراضية جديدة لمواكبة التحول في الصناعة المصرفية ولتوفيرها كخيار رقمي صديق للبيئة وأكثر سرعة وأمانا من البطاقات المصرفية التقليدية تقدم للعملاء تجربة أكثر راحة وتطورا.

وتعكس هذه الخطوة التزام البنك بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومواءمة أي تطوير لمنتجاته وخدماته مع تلك المبادئ والمعايير.

وبهذه المناسبة، قال ناصر القيسي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية: إن دور الأجهزة الذكية في حياتنا اليومية يتعدى هدفها الأساسي المتمثل في التواصل، إذ أصبحت بعض التطبيقات تستخدم من قبل العملاء في التخطيط المالي وتتبع العمليات المصرفية وإدارتها، مبينا أن إطلاق النسخة الافتراضية من البطاقات المصرفية كان مسألة وقت فقط، ويندرج في إطار أهميتها للارتقاء بأسلوب حياة العملاء.

وأضاف: لقد قمنا بتحديد موعد إطلاق البطاقة الافتراضية ليتزامن مع موعد توافر البنية التحتية المتوافقة معها في كافة نقاط البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لضمان تمتع العملاء بتجربة مصرفية رقمية سلسة وآمنة.

وكما في البطاقات المصرفية التقليدية سواء كانت الائتمانية أو السحب الآلي أو مسبقة الدفع، تحتوي البطاقة الافتراضية على رقم تعريف يتكون من 16 رقم، إضافة إلى رمز أمان CVV مؤلف من 3 أرقام وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلا أنها تتميز بتوفيرها مزيدا من الراحة والسهولة، حيث يمكن تفعيلها بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى طباعتها وانتظار توصيلها أو تسلمها، ما يقلل معدلات استهلاك المواد البلاستيكية ويحافظ على البيئة، وصولا إلى مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف ان هدف بنك برقان يتمثل في طرح أحدث الحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة والمخصصة التي تلبي احتياجات العملاء المتنامية.

ويعتبر إطلاق البطاقة الافتراضية خطوة مهمة ونقلة نوعية من قبل البنك لمواكبة تطور أسلوب حياة عملائه واعتمادهم الكبير على أجهزتهم الذكية، سواء الأجهزة المحمولة أو اللوحية أو الساعات الذكية، وذلك من أجل تمكينهم من إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية بالطريقة نفسها التي يستخدمون فيها بطاقاتهم التقليدية.