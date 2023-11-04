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المركز تصاعد التوتر الجيوسياسي يضغط على الأسواق الخليجية والعالمية

11/4/2023 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية تراجعت نتيجة التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على مخاوف استمرار تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت تراجع خلال الشهر تماشيا مع أداء بقية الأسواق العالمية، وذلك بسبب قلق المستثمرين من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى اختلال الاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر العام في الكويت انخفاضا خلال الشهر بنسبة 5.2%، مدفوعا بتراجع واسع النطاق لجميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاعي التكنولوجيا والتأمين.
ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ بداية عام 2023. وكان أداء الأسهم المصرفية ضعيفا، حيث سجل سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» وسهم بنك الكويت الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 6.7% و3.2% على التوالي، وكان «بيتك» قد أعلن عن صافي أرباح 461.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بارتفاع قدره 124.3% على أساس سنوي.
وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي تراجع نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.8%. وكان التراجع الأكبر خلال الشهر لسوقي قطر ودبي، بنسبة 7.1% و6.9% على التوالي.
وشهدت أسهم العقارات في سوق دبي انخفاضا حادا، ليسجل سهم إعمار وسهم الدار تراجعا بنسبة 16.8% و9.7% على التوالي. وبرغم هذا التراجع، يبقى سوق دبي السوق الأفضل أداء في منطقة الخليج خلال العام 2023 وحتى الآن بنسبة 16.2%. كما تراجع سوق أبوظبي وسوق السعودية بنسبة 4.5% و3.3% على التوالي.
وتأثرت الأسهم القيادية في أسواق الخليج بالمناخ السلبي على الرغم من الأخبار الإيجابية للشركات. وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 4.9% خلال الشهر، على الرغم من إعلانها الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة Midocean Energy مقابل 500 مليون دولار أميركي.
ومع أن بنك قطر الوطني حقق أرباحا قوية للربع الثالث من عام 2023، إلا أن السهم انخفض بنسبة 3.3% خلال الشهر. وقد أعلن البنك عن زيادة نسبتها 8% على أساس سنوي في صافي الأرباح، وهو ما جاء أعلى من التقديرات التي سبق أن ذكرتها ريفينيتيف (Refinitiv).
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان سلبيا كذلك نتيجة مخاوف استمرار التضخم وتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 3.0% و2.2% على التوالي في أكتوبر.
وتأثر أداء المستثمرين بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي اللافت في الربع الثالث من عام 2023 بما تجاوز توقعات السوق، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 3.9% خلال الشهر بقيادة مؤشر الأسهم الصينية (-2.9%).
وكانت الكويت قد أعلنت خلال أكتوبر عن نيتها استثمار 410 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط الخام إلى 3.65 مليون برميل يوميا بحلول العام 2035. وارتفع أداء سوق الائتمان الكويتي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر و0.8% منذ بداية العام مدفوعا بارتفاع الائتمان التجاري.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4% على أساس سنوي في عام 2023 و3.7% على أساس سنوي في عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8% على أساس سنوي (2023) و3.4% على أساس سنوي (2024).
ويعزى ذلك إلى نمو لافت لقطاعات السفر والسياحة والطيران والضيافة والعقارات والتجارة والخدمات اللوجستية. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلىBB+ لانخفاض مستويات الدين الإجمالي، حيث استخدمت السلطنة إيرادات النفط في سداد الديون الداخلية.
وفي تصنيفات وكالة فيتش، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار، لانخفاض الإصدارات السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع احتياجات التمويل لصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الإصدارات.
وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نسبة 5% خلال الشهر للمرة الأولى منذ العام 2007، بعد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن استمرار ارتفاع التضخم، بما يشير إلى مزيد من التشدد النقدي.
ومع ذلك، تراجعت العائدات بشكل طفيف لتغلق عند 4.88% في نهاية الشهر بعد الإصدارات اللاحقة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي ونسب البطالة الأميركية. وبعد زيادة أسعار الفائدة 10 مرات متتالية، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية دون تغيير عند 4.0% في أكتوبر مع تأكيده أن الحفاظ على المعدل لفترة طويلة من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة وهي 2%.

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