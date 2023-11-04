%30 زيادة فى أسعار خامات الأخشاب خلال أسابيع

ارتفعت أسعار الأخشاب بنسب تراوحت بين 25 و30% بشكل تدريجي منذ بداية الشهر الماضى وحتى الآن، وجاءت الزيادة بسبب نقص المعروض محليًا عقب تأخر الإفراج الجمركى عن الخامات.

قال عبد الرحمن الملك، رئيس مجلس إدارة الملك للأثاث، إن أسعار أخشاب الزان ارتفعت بنحو 8 آلاف جنيه للمتر المكعب لتسجل 30 ألف جنيه حاليًا مقابل 22 قبل شهرين بنمو 36%، كما سجلت أسعار الخشب الأبيض نحو 16 ألف جنيه مقابل 12 ألفا للمتر المكعب بنمو 30%.

أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات السعرية للخامات أدت إلى عزوف شريحة من المستهلكين كانت تعتمد على تجديد أثاث منزلها كل 5 سنوات.. لكن شراء الأثاث بات يعتمد على الضرورة حاليًا.

لفت إلى أن الشركة لجأت إلى تقديم عروض لزيادة المبيعات خاصة أبرزها تقسيط الخامات للمصانع والورش لمدة تصل إلى 4 سنوات؛ لدعم حركة الشراء.

قال محمد مرسى، مدير مبيعات شركة ديكورست أرت لاستيراد الأخشاب، إن اعتماد الشركة على المخزون منذ بداية العام ساهم فى دعم قدرتها على تثبيت الأسعارها أمام الزيادات الأخيرة.

وارتفع لوح الأبلكاش بقيمة 40 جنيهًا ليسجل 200 جنيه بينما لوح الكونتر ارتفع بقيمة 100 جنيه ليسجل 1400 جنيه حاليًا وفقًا لمرسى.

لفت إلى أن التكلفه التصنيعية لغرفة النوم تتراوح بين 20 و 25 ألف جنيه بينما الخشب الطبيعى تبدأ من 60 ألف جنيه.

قال أحمد صفوة، مدير مبيعات شركة سيلفا للأثاث المكتبى، إن أخشاب“أم دى أف” سجل ارتفاعاً بنسبة 25% ليباع حاليًا بـ 950 جنيها للوح ويستخدم فى تصنيع المكاتب.

أوضح أن الشركة تسعى لرفع أسعار منتجاتها مع بداية الشهر نوفمبر وفقاً لقائمة الأسعار الجديدة نتيجة لارتفاع مدخلات التصنيع.

قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين، إن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسب تصل إلى 20% مع صعود سعر صرف الدولار فى السوق الموازى، وتأخر التدبيرات للإفراج عن الخامات، بجانب تحميلها رسوم أرضيات وغرامات ترفع من تكلفة المنتج النهائى.

أضاف“التاجورى”لـ”البورصة”، أن الموردين الخارجين يطالبون الشركات المستوردة حاليا بتحويل قيمة البضائع قبل شحنها، وذلك بعد تفاقم الأزمة من جديد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.

لفت أن توجه المستورد لتدبير الدولار من موارده الذاتية أو من السوق الموازى عند سعر 46 جنيهًا، قد يدفع بأسعار التكلفة إلى حد المخاطر.

قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأخشاب مضطربة بسبب عدم ثبات سعر الصرف، مادفع أسعارها للارتفاع بنحو ألف جنيه خلال يومين.

أضاف لـ”البورصة”، أن البنوك تعطى أولوية للسع الغذائية والمنتجات الدوائية، بينما الأخشاب تعد سلعة ليس لها أولوية وحال التدبير لها من قبل البنوك قد تصل غرامات التأخير والأرضيات لنفس مستويات سعر الصرف فى السوق الموازية.