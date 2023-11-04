%30 زيادة فى أسعار خامات الأخشاب خلال أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News) الملك: الركود أجبر التجار على البيع بالتقسيط
ارتفعت أسعار الأخشاب بنسب تراوحت بين 25 و30% بشكل تدريجي منذ بداية الشهر الماضى وحتى الآن، وجاءت الزيادة بسبب نقص المعروض محليًا عقب تأخر الإفراج الجمركى عن الخامات.
قال عبد الرحمن الملك، رئيس مجلس إدارة الملك للأثاث، إن أسعار أخشاب الزان ارتفعت بنحو 8 آلاف جنيه للمتر المكعب لتسجل 30 ألف جنيه حاليًا مقابل 22 قبل شهرين بنمو 36%، كما سجلت أسعار الخشب الأبيض نحو 16 ألف جنيه مقابل 12 ألفا للمتر المكعب بنمو 30%.
أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات السعرية للخامات أدت إلى عزوف شريحة من المستهلكين كانت تعتمد على تجديد أثاث منزلها كل 5 سنوات.. لكن شراء الأثاث بات يعتمد على الضرورة حاليًا.
لفت إلى أن الشركة لجأت إلى تقديم عروض لزيادة المبيعات خاصة أبرزها تقسيط الخامات للمصانع والورش لمدة تصل إلى 4 سنوات؛ لدعم حركة الشراء. التاجورى: الموردون الأجانب طلبوا سداد قيمة الخامات قبل شحنها
قال محمد مرسى، مدير مبيعات شركة ديكورست أرت لاستيراد الأخشاب، إن اعتماد الشركة على المخزون منذ بداية العام ساهم فى دعم قدرتها على تثبيت الأسعارها أمام الزيادات الأخيرة.
وارتفع لوح الأبلكاش بقيمة 40 جنيهًا ليسجل 200 جنيه بينما لوح الكونتر ارتفع بقيمة 100 جنيه ليسجل 1400 جنيه حاليًا وفقًا لمرسى.
لفت إلى أن التكلفه التصنيعية لغرفة النوم تتراوح بين 20 و 25 ألف جنيه بينما الخشب الطبيعى تبدأ من 60 ألف جنيه.
قال أحمد صفوة، مدير مبيعات شركة سيلفا للأثاث المكتبى، إن أخشاب“أم دى أف” سجل ارتفاعاً بنسبة 25% ليباع حاليًا بـ 950 جنيها للوح ويستخدم فى تصنيع المكاتب.
أوضح أن الشركة تسعى لرفع أسعار منتجاتها مع بداية الشهر نوفمبر وفقاً لقائمة الأسعار الجديدة نتيجة لارتفاع مدخلات التصنيع. منير: غرامات الأرضيات ودولار السوق الموازى.. أبرز أسباب الزيادة
قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين، إن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسب تصل إلى 20% مع صعود سعر صرف الدولار فى السوق الموازى، وتأخر التدبيرات للإفراج عن الخامات، بجانب تحميلها رسوم أرضيات وغرامات ترفع من تكلفة المنتج النهائى.
أضاف“التاجورى”لـ”البورصة”، أن الموردين الخارجين يطالبون الشركات المستوردة حاليا بتحويل قيمة البضائع قبل شحنها، وذلك بعد تفاقم الأزمة من جديد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
لفت أن توجه المستورد لتدبير الدولار من موارده الذاتية أو من السوق الموازى عند سعر 46 جنيهًا، قد يدفع بأسعار التكلفة إلى حد المخاطر.
قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأخشاب مضطربة بسبب عدم ثبات سعر الصرف، مادفع أسعارها للارتفاع بنحو ألف جنيه خلال يومين.
أضاف لـ”البورصة”، أن البنوك تعطى أولوية للسع الغذائية والمنتجات الدوائية، بينما الأخشاب تعد سلعة ليس لها أولوية وحال التدبير لها من قبل البنوك قد تصل غرامات التأخير والأرضيات لنفس مستويات سعر الصرف فى السوق الموازية.
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