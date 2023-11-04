((المنصورة للدواجن)) تفاوض بنوك لتمويل خطط مضاعفة الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: الشركة استأجرت مزرعتي تسمين بطاقة إنتاجية مليونى طائر سنويًا
بدأت شركة المنصورة للدواجن، مفاوضات مع عدة بنوك حكومية وخاصة للحصول على تمويلات لتنفيذ خطتها التوسعية التى تشمل شراء قطع أراض جديدة من الدولة لإقامة محطات تسمين ومجزر بمواصفات تكنولوجية متطورة لتصنيع مجزءات الدواجن، ومضاعفة إنتاجها الحالى.
قال المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعاقدت نهاية شهر أكتوبر الماضى، على استئجار مزرعتى تسمين بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1.1 مليون طائر سنويًا و900 ألف طائر سنويًا على الترتيب، لترفع بذلك إجمالى عدد المحطات المنتجة بالشركة إلى 9 محطات.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأهلى المصرى، بقيمة 50 مليون جنيه، ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعى، على أن يتم توجيه التمويل لزيادة الطاقة الإنتاجية.
تحولت الشركة لتحقيق صافى ربح بلغ 36.8 مليون جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بتحقيق خسائر بقيمة 11.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى. الشركة تتحول لربح 36.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى
كما بلغت إيرادات النشاط بنهاية سبتمبر الماضى، نحو 290 مليون جنيه بنمو سنوى 148%، مقارنة بتحقيق إيرادات بقيمة 117 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
أشار نجيب إلى أن الشركة تخطط لتعديل الطاقة الإنتاجية لمصنع الأعلاف التابع لها بمدينة النوبارية الذى يخدم نشاط الأمهات بشركة ((المنصورة للدواجن))، بنهاية العام الجارى، على أن يتم إضافة خطوط إنتاج خلال العام المقبل على أقصى تقدير.
أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الزيادة فى الالتزامات المالية، ترجع الى إصرار الإدارة التنفيذية على عدم تقليص حجم أعمال الشركة والمراهنة على تعافى أزمة صناعة الدواجن فى المدى القصير.
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