((المنصورة للدواجن)) تفاوض بنوك لتمويل خطط مضاعفة الإنتاج

بدأت شركة المنصورة للدواجن، مفاوضات مع عدة بنوك حكومية وخاصة للحصول على تمويلات لتنفيذ خطتها التوسعية التى تشمل شراء قطع أراض جديدة من الدولة لإقامة محطات تسمين ومجزر بمواصفات تكنولوجية متطورة لتصنيع مجزءات الدواجن، ومضاعفة إنتاجها الحالى.

قال المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تعاقدت نهاية شهر أكتوبر الماضى، على استئجار مزرعتى تسمين بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1.1 مليون طائر سنويًا و900 ألف طائر سنويًا على الترتيب، لترفع بذلك إجمالى عدد المحطات المنتجة بالشركة إلى 9 محطات.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأهلى المصرى، بقيمة 50 مليون جنيه، ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعى، على أن يتم توجيه التمويل لزيادة الطاقة الإنتاجية.

تحولت الشركة لتحقيق صافى ربح بلغ 36.8 مليون جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بتحقيق خسائر بقيمة 11.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما بلغت إيرادات النشاط بنهاية سبتمبر الماضى، نحو 290 مليون جنيه بنمو سنوى 148%، مقارنة بتحقيق إيرادات بقيمة 117 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

أشار نجيب إلى أن الشركة تخطط لتعديل الطاقة الإنتاجية لمصنع الأعلاف التابع لها بمدينة النوبارية الذى يخدم نشاط الأمهات بشركة ((المنصورة للدواجن))، بنهاية العام الجارى، على أن يتم إضافة خطوط إنتاج خلال العام المقبل على أقصى تقدير.

أضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الزيادة فى الالتزامات المالية، ترجع الى إصرار الإدارة التنفيذية على عدم تقليص حجم أعمال الشركة والمراهنة على تعافى أزمة صناعة الدواجن فى المدى القصير.