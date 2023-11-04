حملات ((المقاطعة)) تفتح بابًا للمنتجات المحلية فى الدول العربية

تسعى عدد من الشركات العاملة فى قطاعات صناعية مختلفة إلى زيادة مبيعاتها عبر الاستفادة من حملات مقاطعة منتجات الشركات الغربية محليًا وخارجيًا وذلك من خلال التواصل مع وكلاء فى دول الخليج وعدد من الدول العربية.

قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لـ“البورصة”، إن بعضًا من الدول العربية والخليجية تواصلت مع المجلس قبل أيام لشراء المنتجات المصرية البديلة للمنتجات التى تشهد مقاطعة، عقب تصاعد عمليات القصف على قطاع غزة الأمر الذى يبشر بمضاعفة صادرات القطاع إلى تلك الدول بنهاية العام.

سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 7 شهور من العام الجارى 2.6 مليار دولار، مقارنة مع 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2022، وتعد تلك القيمة هى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وتربعت الدول العربية على قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة بقيمة 1.361 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 513 مليون دولار.

قالت ريهام الأعصر مدير عام شركة أدب دايت للصناعات الغذائية“ماميز فود” إن الطلب من الأسواق الخليجية على منتجات الشركة كبديل لمنتجات ضمن دعوات المقاطعة يعد فرصة جيدة للشركات الصغيرة.

ذكرت أن الشركة المتخصصة فى إنتاج المربى، والكاتشب، والعصائر تصدر من خلال موزعين خارجيين وليس بشكل مباشر مما يؤخر انتشار المنتج بالأسواق الخارجية نظرا لوجود وسيط فى عملية التصدير، وبالتالى فإن مساندة حكومات الدول للشركات يدعم خططها التصديرية.

تابعت أن الصادرات للدول العربية تمثل نحو 25%من إجمالى صادرات الشركة، متوقعة أن تصل إلى 6 ملايين دولار بنهاية العام الحالى.

أوضحت أن الشركة لديها القدرة على زيادة إنتاجها لتغطية أى طلب سواء محليا أو خارجيًا.

قال منير مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كافيه، إنه يوجد زيادة فى الطلب على منتجات الشركة بنسبة 22%، تزامنا مع حملة مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل.

أضاف لـ”البورصة” أن الشركة لديها نحو 18 منتجا محليا، وتصدر 75% من الإنتاج لنحو 40 دولة، أبرزها اليابان وكندا وإنجلترا وإيطاليا والدول الإفريقية.

أكد أن حملات المقاطعة فى الدول العربية والخليج تسهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الشركة.

أوضح أن الشركة لديها فائض فى الطاقة الإنتاجية، يستطيع أن يكفى زيادة الطلب المحلى مؤخرًا، فى ظل توجه العديد من من مستهلكى العلامات التجارية ضمن حملات المقاطعة إلى المنتج المحلى.

قال جمال عريف، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيدى لصناعة المركزات“جاردينيو”، إن الطلب ارتفع على منتجات الشركة بنسبة نمو 20% منذ أسبوعين تقريبا على خلفية حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية المنتشرة على السوشيال ميديا.

أضاف لـ”البورصة”، أن الطلبيات التصديرية لدول الخليج ارتفعت تماشيًا مع تعاطف بعض الدول العربية والخليجية مع أحداث الشرق الأوسط.

أشار إلى أن المجلس التصديرى سيجتمع مع الشركات خلال الأسبوع الحالى، لبحث زيادة التصدير للدول العربية والخليجية.

لفت إلى أن معظم شركات القطاع تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 70 و80%، وحال ارتفاع الطلب على المنتج المحلى سواء خارجيا أو محليا ستتجه الشركات لرفع طاقتها الإنتاجية.

أوضح، أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 19 دولة منها السودان واليونان وألمانيا وانجلترا واليونان ورومانيا وبولندا وغيرها.

تابع: أن الطلب السودانى تراجع منذ بداية الربع الأخير من العام الجارى بنسبة 70%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب الصراع الداخلى.

قال محمد فوزى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى أكتوبر، إن حملات مقاطعة بعض العلامات التجارية العالمية انعكست بشكل إيجابى على الشركات المحلية من حيث معدل الإنتاج والمبيعات والإقبال إلا أنها ستؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى.

أضاف ((فوزي)) لـ ((البورصة))، أن المقاطعة فرصة جيدة لإعطاء الشركات المصرية فرصة للظهور فى ظل اختفاء منافسيها فى الأسواق العربية والخليجية.

قال فادى إسماعيل مسؤول المبيعات بشركة ((سبيروسباتس)) بمحافظتى الفيوم والمنيا، إن دعوات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة بمعدلات كبيرة وصلت إلى ألف“شرنك” فى الأسبوع بمحافظة الفيوم مقابل ألف فى الشهر قبل المقاطعة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن ضعف الإقبال على العلامات التجارية المعروفة فى الأسواق سيؤهل الأجيال الجديدة للتعرف على الشركة ومنتجاتها التى كاد أن يختفى اسمها مؤخرًا ما يضمن استمرار نجاح الشركة.

لفت إلى أن الشركة تصنع 8 منتجات بأطعمة مختلفة كمثيلاتها فى الأسواق فيما عدا الكولا بأسعار مستقرة عند 8 جنيهات، ولا نية لارتفاع الأسعار، موضحًا أن الإقبال وزيادة حجم المبيعات سيعوض نسب انخفاض سعر العبوات.

كتب_ بسمة ثروت ومحمد يونس وتقى أيمن