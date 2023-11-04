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الشرطة الألمانية تكشف ملابسات واقعة مطار هامبورج

11/4/2023 9:19:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية أن نزاعا بشأن حضانة طفل قد يكون السبب وراء قيام رجل مسلح باقتحام ساحة مطار هامبورج بعنف.

ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن فإن الطفل الذي كان مع الرجل كان يقيم مع والدته يوم السبت. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الأب "أخذ الطفل" من الأم، ربما يكون قسرا، قبل أن يقود سيارته باتجاه هامبورج وعلى مدرج المطار، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة مساء السبت عند سؤالها عن الحادث.

وتواجد في مكان الحادث قوة خاصة من الشرطة وأخصائي نفسي تابع للشرطة. ووفقا للتقارير فإن الرجل، الذي يعتقد أن عمره 35 عاما وفقا للشرطة، كان يحمل طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات في السيارة. وتم إخلاء مطار هامبورج بالكامل.

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