

عبرت في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من معبر رفح إلى غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء

إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلموا الشاحنات في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 451 شاحنة تحتوي على مساعدات.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة



تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

حماس تكشف عدد الأسرى القتلى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

إندونيسيا تعلن استعدادها إرسال سفينة طبية لمعالجة الجرحى الفلسطينيين

وزير أيرلندي: طرد السفيرة الإسرائيلية لن يساعد الأيرلنديين في غزة

بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس

رددوا هتافات "السجن الآن".. محتجون غاضبون يحاولون اقتحام منزل نتانياهو

وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للضحايا في القطاع والضفة الغربية



وزارة الصحة الفلسطينية تعلن سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 30 شاحنة مساعدات إنسانية من نظيره المصري عبر معبر رفح









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز