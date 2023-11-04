اغرب عادات الزواج بالصين.. الضرب المبرح للعريس وغيرها

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- Khaberni) خبرني - أصبحت ممارسات الزفاف الغريبة موضع اهتمام، وأحياناً، قلق متزايد في الصين، حيث تتحول التقاليد القديمة إلى طقوس حديثة مبالغ فيها في كثير من الأحيان.
وفي حين أن سلوك يوم الزفاف اليوم لا يزال مرتبطاً بعصور مضت، فإن التعبيرات المتنوعة لما يعنيه الزواج في بلد بحجم الصين يمكن أن تكون محيرة.
فيما يلي تقدم صحيفة ذا بوست الصينية مجموعة من العادات الغريبة للزواج في الصين:
ضرب العريس
تنتشر هذه الممارسة في أماكن مثل هونان، في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، وتدور حول الاعتقاد بأنه "كلما تعرض العريس للضرب بقوة، كلما حصل على المزيد من البركات"، أو كتذكير له بأن الزواج ليس بالأمر السهل.
وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك مكاسب مالية للضيوف الذين يضربون العريس بمهارة، وذلك على شكل مظاريف حمراء سخية.
وفي عام 2018، أظهر مقطع فيديو تم تصويره في شاويانغ، في مقاطعة هونان أيضاً، عريساً وهو يتعرض للجلد، بينما يضيف المتفرجون الملح على جروحه.. وكان المشهد طريفاً وأثار التعاطف مع العريس عبر الإنترنت.
وفي وقت سابق من هذا العام، في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، تم طرح العمل الجماعي على الطاولة، حيث قامت مجموعة بضرب العريس بالمكانس، بينما دافعت المجموعة الأخرى عنه باستخدام أغطية الأواني كدروع.
حظر الملابس الداخلية
في بعض المناطق، تمنع العرائس، وفي بعض الأحيان العرسان، من ارتداء الملابس الداخلية، بناءً على الخرافة القائلة بأن ارتداء السراويل القصيرة لن يحافظ على علاقة طويلة.
وهذا يمكن أن يسبب عدم الراحة والانزعاج للعرائس مما يدفعهن إلى التوصل إلى حلول مبتكرة لتجنب الإحراج، مثل ارتداء سراويل طويلة تحت فستان الزفاف واختيار نوع مختلف من حمالات الصدر.
البكاء الجماعي
وهذا أمر شائع بين مجتمعات الأقليات العرقية مثل شعب توجيا، ويي، وتشوانغ، ويحظى بشعبية في وسط هوبى ومقاطعات قوانغدونغ الجنوبية الشرقية.
وتشهد هذه الطقوس المشحونة عاطفياً والمعقدة اجتماع العائلة بأكملها للبكاء بينما تستعد العروس للانضمام إلى أسرة زوجها.. ويمكن أن يكون البكاء للوالدين والأشقاء والأسلاف، وعادةً ما تبدأ العملية برمتها قبل أسبوع تقريباً من حفل الزفاف، والغرض الأساسي منه هو عكس حزن الوالدين على فقدان ابنتهم، وامتنانها لعائلة العريس.. كما أنه رمز لترقب سعادتها في الحياة الزوجية وتقديم الشكر لعائلتها الأصلية.
تعويذات الإنجاب
في الصين القديمة، كان الهدف الأساسي للزواج هو ضمان استمرار نسل الأسرة، وهذا ينطوي على مجموعة من الأعمال لمباركة الزوجين بإنجاب الأطفال.. على سبيل المثال، قد تضع العائلات عيدان تناول الطعام وورق التواليت في حاوية الزفاف.
ويتضمن تقليد آخر قيام العروس بالدوس فوق كيس خيش واحد أو أكثر أثناء انتقالها من مركبة الزفاف إلى غرفة الزفاف.. وفي بعض الأماكن، هناك شرط محدد يقضي بأن يتضمن ذلك خمسة أكياس خيش بالضبط، وأيضاً، قد يتم إطعام العروس الزلابية النيئة، ثم يتم سؤالها عما إذا كانت نيئة.
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