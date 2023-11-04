اغرب عادات الزواج بالصين.. الضرب المبرح للعريس وغيرها

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصبحت ممارسات الزفاف الغريبة موضع اهتمام، وأحياناً، قلق متزايد في الصين، حيث تتحول التقاليد القديمة إلى طقوس حديثة مبالغ فيها في كثير من الأحيان.

وفي حين أن سلوك يوم الزفاف اليوم لا يزال مرتبطاً بعصور مضت، فإن التعبيرات المتنوعة لما يعنيه الزواج في بلد بحجم الصين يمكن أن تكون محيرة.

فيما يلي تقدم صحيفة ذا بوست الصينية مجموعة من العادات الغريبة للزواج في الصين:





ضرب العريس

تنتشر هذه الممارسة في أماكن مثل هونان، في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، وتدور حول الاعتقاد بأنه "كلما تعرض العريس للضرب بقوة، كلما حصل على المزيد من البركات"، أو كتذكير له بأن الزواج ليس بالأمر السهل.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك مكاسب مالية للضيوف الذين يضربون العريس بمهارة، وذلك على شكل مظاريف حمراء سخية.

وفي عام 2018، أظهر مقطع فيديو تم تصويره في شاويانغ، في مقاطعة هونان أيضاً، عريساً وهو يتعرض للجلد، بينما يضيف المتفرجون الملح على جروحه.. وكان المشهد طريفاً وأثار التعاطف مع العريس عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا العام، في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، تم طرح العمل الجماعي على الطاولة، حيث قامت مجموعة بضرب العريس بالمكانس، بينما دافعت المجموعة الأخرى عنه باستخدام أغطية الأواني كدروع.





حظر الملابس الداخلية

في بعض المناطق، تمنع العرائس، وفي بعض الأحيان العرسان، من ارتداء الملابس الداخلية، بناءً على الخرافة القائلة بأن ارتداء السراويل القصيرة لن يحافظ على علاقة طويلة.

وهذا يمكن أن يسبب عدم الراحة والانزعاج للعرائس مما يدفعهن إلى التوصل إلى حلول مبتكرة لتجنب الإحراج، مثل ارتداء سراويل طويلة تحت فستان الزفاف واختيار نوع مختلف من حمالات الصدر.





البكاء الجماعي

وهذا أمر شائع بين مجتمعات الأقليات العرقية مثل شعب توجيا، ويي، وتشوانغ، ويحظى بشعبية في وسط هوبى ومقاطعات قوانغدونغ الجنوبية الشرقية.

وتشهد هذه الطقوس المشحونة عاطفياً والمعقدة اجتماع العائلة بأكملها للبكاء بينما تستعد العروس للانضمام إلى أسرة زوجها.. ويمكن أن يكون البكاء للوالدين والأشقاء والأسلاف، وعادةً ما تبدأ العملية برمتها قبل أسبوع تقريباً من حفل الزفاف، والغرض الأساسي منه هو عكس حزن الوالدين على فقدان ابنتهم، وامتنانها لعائلة العريس.. كما أنه رمز لترقب سعادتها في الحياة الزوجية وتقديم الشكر لعائلتها الأصلية.





تعويذات الإنجاب

في الصين القديمة، كان الهدف الأساسي للزواج هو ضمان استمرار نسل الأسرة، وهذا ينطوي على مجموعة من الأعمال لمباركة الزوجين بإنجاب الأطفال.. على سبيل المثال، قد تضع العائلات عيدان تناول الطعام وورق التواليت في حاوية الزفاف.

ويتضمن تقليد آخر قيام العروس بالدوس فوق كيس خيش واحد أو أكثر أثناء انتقالها من مركبة الزفاف إلى غرفة الزفاف.. وفي بعض الأماكن، هناك شرط محدد يقضي بأن يتضمن ذلك خمسة أكياس خيش بالضبط، وأيضاً، قد يتم إطعام العروس الزلابية النيئة، ثم يتم سؤالها عما إذا كانت نيئة.



