خوسيه أيالا لاسو: لا ينبغي أن نفقد ثقتنا

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) José Ayala Lasso: ((Nous ne devrions pas perdre notre foi))English (en) José Ayala Lasso: 'We should not lose our faith' (الأصلي)

طوال عام 2023، أحيت مؤسسة سويس إنفو (SWI swissinfo) الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الوثيقة، التي تعد الأكثر ترجمة في العالم، هي عبارة عن مجموعة من المبادئ الرائدة. ويصف المفوض السامي الحالي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإعلان بأنه "وثيقة كان القصد منها تغيير الأوضاع.. ردا على الأحداث الكارثية التي عاشها العالم خلال الحرب العالمية الثانية".

تولى أوّل مفوّض سام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خوسيه أيالا لاسو، من الإكوادور، منصبه في عام 1994. فلماذا استغرق تعيين شخص ما كل هذا الوقت بينما صيغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948؟

أجرى بودكاست "من داخل جنيف" مقابلات مع جميع مفوّضي الأمم المتحدة السامين السابقين لحقوق الإنسان (وهي وظيفة تسمى أحيانا أصعب الوظائف في الأمم المتحدة) للتعرف على تجاربهم ونجاحاتهم والتحديات التي واجهتهم.

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في الوقت الحاضر، تعد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واحدة من أشهر وكالات الأمم المتحدة. ولديها لجان متعددة (معنية بالتمييز العنصري، وحقوق الطفل، وحظر التعذيب، على سبيل المثال)، وعشرات المقررين الخاصين، الذين تتمثل مهمتهم في فحص كل جانب من جوانب سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء. لكن عمل المفوّضية لم ينطلق في بداياته على هذا النحو. ففي عام 1948، عندما تم إنشاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يكن هناك مفوّض للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا مقررين خاصين. وعندما أجرينا المقابلة مع خوسيه أيالا لاسو، أشار إلى أن الحرب الباردة، والتفسيرات المختلفة لما يتطلبه الإعلان بالفعل من الدول الأعضاء، حالت دون ذلك.

استمر هذا الجمود لما يقرب من 50 عامًا، اقتصر خلالها عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على مكتب صغير محدود الأهمية في نيويورك. ولكن عندما انتهت الحرب الباردة في عام 1989، كان هناك اندفاع في التفاؤل المتعدد الأطراف مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعروف أيضًا باسم قمة الأرض، في ريو دي جانيرو في عام 1992 ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1994. وخلال سنوات قليلة، اتحد العالم حول بعض الأهداف الكبيرة، ومن بينها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في عام 1993.

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كان لاسو، البالغ من العمر الآن 91 عامًا، يمثل الإكوادور في الأمم المتحدة حينها. لقد كان منخرطا بشكل قوي في المفاوضات لإصلاح مجلس الأمن الدولي، ولم يكن مهيّأً بشكل خاص للمشاركة في المفاوضات حول عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

ولكن كلما فكر لاسو في الأمر أكثر، شعر أن الوقت قد حان لوضع الإعلان العالمي في قلب عمل الأمم المتحدة، مع مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المسؤول عن فريق مقره جنيف لدعم مبادئ الإعلان - المبادئ التي يعتقد لاسو أنها يجب أن تكون ملزمة للجميع.

وقال لاسو، متحدثا إلى بودكاست "من داخل جنيف": بعض البلدان تعتقد أنه مجرد إعلان، وليس قانونا ملزما وإجباريا. ويعتقد آخرون أن المبادئ الواردة في الإعلان مهمة للغاية بحيث يجب تطبيقها كقانون. حاولت دعم هذا الموقف الثاني".

عندما تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كافأ الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى لاسو على عمله الشاق بتعيينه كمفوّض سام أوّل للأمم المتحدة في هذا المنصب. وقد باشر مهمّته في أبريل 1994. وقد تزامن ذلك مع بداية جرائم الإبادة الجماعية في رواندا.

قال لاسو مستعيدا أحداث تلك الفترة: ((كان علي أن أذهب إلى هناك)). ولكن عندما وصل لاسو إلى رواندا (في مايو 1994)، اشتكى زعيم أقلية التوتسي بول كاغامي بمرارة من أن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبه ((على وشك الاكتمال)). ومع ذلك، شعر مفوض حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة أنه "كان عليه أن يفعل شيئًا... والإجراء الوحيد الذي اعتبرته مفيدًا في تلك المرحلة هو التحدث إلى الحكومة والهوتو والتوتسي ".

جاءت خطة العمل التي اعتمدها متأخرة جدًا، ولم تحقق الكثير، لكن في الواقع كانت الأمم المتحدة قد فشلت بالفعل في رواندا قبل وصول أيالا لاسو إلى مكتبه في جنيف ولم تخصص له ميزانية، ولم يتجاوز عدد موظفيه الإثنيْن.

الحوار أم المواجهة؟

ذكرياته عن رواندا ومحاولاته التحدث إلى الأشخاص الذين يرتكبون أفظع انتهاكات حقوق الإنسان هو خيط رابط بين جميع مقابلاتنا مع مفوضي حقوق الإنسان السابقين في الأمم المتحدة.

ما هي أفضل طريقة لمواجهة الفظائع ؟ الحوار أم المواجهة؟ اعتمد المفوضون المختلفون طرقا مختلفة. بينما يعتقد لاسو أن كلاهما ضروري.

ويشرح موقفه قائلا: "إذا نظرت إلى حقوق الإنسان من منظور الشيوعية، فربما تراها بطريقة مختلفة عندما تراها من منظور الحكومات الديمقراطية. لا أعتقد أنه يجب علينا قبول الانتهاكات. لكن يجب أن نحاول فهم الأسباب التي تقف وراء الرؤية المختلفة: لماذا {يتصرف} النظام الشمولي بطريقة معينة؟"

الهدف الأساسي هو ضمان احترام البشر. إنهم متساوون في الكرامة والحقوق، كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب ألا نفقد ثقتنا بقدرة البشر على التصرّف بشكل صحيح".

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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