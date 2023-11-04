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السيناتور ساندرز: القصف على غزة يجب أن يتوقف

11/4/2023 7:25:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن القصف على غزة يستهدف المستشفيات ومخيمات اللاجئين.

وأضاف سندرز -وهو مرشح رئاسي سابق ويعتبر نفسه مستقلا- إن القصف يجب أن يتوقف الآن.

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