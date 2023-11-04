السيناتور ساندرز: القصف على غزة يجب أن يتوقف

السيناتور ساندرز: القصف على غزة يجب أن يتوقف
التاريخ
11/4/2023 7:25:41 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن القصف على غزة يستهدف المستشفيات ومخيمات اللاجئين.
وأضاف سندرز -وهو مرشح رئاسي سابق ويعتبر نفسه مستقلا- إن القصف يجب أن يتوقف الآن.
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